Культурні події у Києві: календар на тиждень 26 травня – 1 червня

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Протягом тижня, із 21 до 27 квітня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, выдбудеться концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хома – Україна Переможе. В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever».

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня:

Зміст

Музеї

1 червня – майстер-клас із ліплення «Пташка» до Дня захисту дітей;

1 червня – майстер-клас із петриківського розпису «Київський каштан»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

31 травня – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від апсайкл-майстрині та дизайнерки Насті Лопатюк;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

30, 31 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

31 травня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 травня – виставка «TRANSFERO (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «TRANSFERO (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Виставка «Коли каштани в Києві цвітуть»

Офіційно каштан як візуальний символ Києва закріпився в радянські часи. Але цим виставковим проєктом музей доводить, що роман каштанів і киян пережив імперію.

На виставці представлені роботи Олени Зарецької, Олександра Грехова, Аліни Гаєвої, Катерини Вільховецької, Вєри Бланш, Катерини Беслік, Віри Мухіної, Радислава Дзюби та інших. Це їхня візія київських каштанів як символу міста, бо нема в Києві двору чи вулиці без каштанів і гомону під ними. Графіка, живопис, кераміка, текстиль – суцільна творчість без меж.

Коли: 26 травня – 31 серпня, середа – неділя 10-18.00.

Місце проведення: Музей Михайла Грушевського, Паньківська, 9

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського;

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України.

до 31 травня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

1 червня – квест «Слідами давньої людини».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 31 травня – виставка «Tempo Primo»;

1 червня – лекція і квест «У пошуках Ліри» до Міжнародного дня захисту дітей;

1 червня – концерт артистів Національної філармонії України.

26–30 травня – тиждень активного дозвілля. Музейно-парковий квест «Загадки парку»;

до 31 травня – виставковий музейний проєкт «У колі друзів» до Міжнародного дня музеїв.

31 травня – арттерапія «Фарби життя: Вчимося малювати і не тільки» (для людей з інвалідністю).

до 29 травня – художня виставка «Відлуння фарб».

1 червня – до Міжнародного дня захисту дітей «Артзона з майстер-класами»:

– майстер-клас із витинанки «Метелик»;

– майстер-клас із глини «Диво-пташка».

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Гончара з колекції Музею;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції Музею.

31 травня – майстер-клас із гончарства з майстринею Софією Вербицькою;

1–10 червня – колективна виставка живопису «Квітучі сади України»;

до 25 липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

29 травня – музично-поетична вистава, присвячена творчості Т. Г. Шевченка у виконанні студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

до 2 червня – «Трієнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

26 травня – 4 червня – персональна виставка відомої української журналістки, поетеси та художниці, членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим» Валентини Папіної «Не чекай від життя змін – змінюй його сам!».

1 червня – до Міжнародного дня захисту дітей. Концерт вокальної і фортепіанної музики «Багатство української та світової музичної спадщини – дітям».

31 травня – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого», художниця Леся Синиченко;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці» (м. Чернівці));

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

четвер, субота – майстерня писанкарства.

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII–XVIII ст. До свята Великодня;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

«Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до постатей культури та філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

до 31 травня – до Міжнародного дня музеїв виставка «Київська фортеця на планах та кресленнях» (із фондів Центрального державного історичного архіву України);

до 31 травня – виставка художніх робіт і декоративно-прикладного мистецтва вихованців та керівників гуртків, клубів за місцем проживання «Київ очима дітей» спільно з «Центром по роботі з дітьми та молоддю Печерського району міста Києва»;

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні у ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

30 травня – «Лібертанго»;

31 травня – «Спокуса або Таємниця крилатого лицаря».

29 травня – до Міжнародного дня захисту дітей у межах проєкту «Велике свято для маленьких» дитячий музичний фестиваль «Молодощі»;

31 травня – концерт Каріни Кондрашевської, сопрано (твори Ф. Мендельсона, А. Дворжака);

до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

31 травня – лекція Олени Корусь у межах виставки «Віч-на-віч з Миколою Ґе»;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – початок роботи музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

26 травня – екскурсія-квест для школярів «У пошуках таємничого рецепту»;

27 травня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

29 травня – майстер-клас із виготовлення ароматичних свічок (проєкт «Відродження традиційних ремесел»);

31 травня – майстер-клас із орігамі для школярів «Розквітне Україна» (виконавиця – художниця Людмила Пономаренко);

до 31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

29 травня – експонування твору «Крізь потаємні дверцята»;

29 травня – кураторська екскурсія в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята»;

29 травня – концерт «Бах & Гендель. Неймовірний ймовірний концерт»;

31 травня – щосуботній скетчинг у дворику Музею Ханенків;

31 травня – лекція «Чар Африки в українській культурі. Репрезентації у літературі, живописі, архітектурі та музиці»;

1 червня – концерт Almia Music у стилі belcanto в Музеї Ханенків;

протягом тижня – виставка «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків, розповідає Олександр Жук.

28 травня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь». Рукотворчість;

26-31 травня – виставка живопису до Дня Києва. Спільно з Дирекцією художніх виставок;

26-31 травня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

26-31 травня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона;

26-31 травня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

26-31 травня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17.

Театри

27 травня – вистава VIÑO. Фізичний театр;

28 травня – вистава «Батько». Спроба згадати життя на дві дії;

29 травня – вистава «Король Лір». Трагедія;

30 травня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

31 травня – вистава «Отелло». Залізне море;

31 травня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;

1 червня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

1 червня – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами.

Усі найкращі речі

На лівому березі Дніпра в Театрі драми і комедії відбудеться моновистава« Усі найкращі речі». Це перша робота в такому жанрі для режисерки Тамари Трунової та актриси Олесі Жураківської.

Вистава побудована на основі п'єси Every brilliant thing Дункана Макміллана, який добре знаний у країнах Європи Написана вона спільно з давнім другом автора – комічним актором Джоном Донахью. Тому не дивно, що це текст у жанрі стендап.

Коли: 31 травня, 15:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра,

пр-т Броварський, 25

31 травня – вистава «Місто за шпалерами» – наукова пригода;

1 червня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження.

Дитячий простір «У світі казок»:

28 травня – вистава «Мама для мамонтенятка» – неймовірна історія;

31 травня – вистава «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка» – романтична комедія.

27 травня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

28 травня – до Дня народження театру «Колесо» – екскурсія за лаштунки, яку проводить заслужена артистка України Валентина Бойко;

29, 30 травня – комедія-мюзикл на дві дії «Flower boom» (Квітковий бум);

31 травня, 1 червня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

31 травня – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова;

1 червня – комедія на дві дії «Уявно хворий».

27 травня – комедія на дві дії «Хомо ферус, або Сука-любов!»;

27, 29 травня – драма на одну дію «Саша, винеси сміття»;

28 травня – архітектура стосунків «Вона жила в Парижі»;

28 травня – непристойна комедія без антракту «Замах на самотність»;

29 травня – вистава без антракту «Неймовірна історія кохання»;

30 травня – матріархальна комедія «Матір моєї мами»;

30 травня – гріхопадіння без антракту «Фрекен Жюлі»;

31 травня – фарс-мажор у двох діях (прем’єра) «Чи одружиться нарешті Фігаро?».

28 травня – мюзикл «Сімейка Аддамсів»;

29 травня – музична комедія «В джазі тільки дівчата»;

30 травня – вистава «Бал»;

30 травня – концерт «Френк Сінатра» (Stage Lab);

31 травня – комедія «За двома зайцями».

27, 28 травня – комедійний соціальний мюзикл «Мистецтво домовлятися»;

29, 30 травня – романтична комедія «Sаlida Cruzada – вісім кроків танго»;

31 травня – трагедія «Гамлет».

29 травня – комічна опера на дві дії «Фальстаф»;

31 травня – концерт хору театру «Багатоголосся. Барви України».

Три кохання

150-річчю від дня народження Лесі Українки, видатної української письменниці та громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури та 80-річчю від дня присвоєння театру імені Лесі Українки присвячується

Коли: 27 травня, 18:30

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»)

Сімейна вечеря

У той тихий прекрасний вечір ніщо не віщувало бурі. Дружина збиралася їхати , щоб провідати улюблену матусю , чоловік тихенько радів у передчутті швидкої зустрічі з коханкою. Але лунає телефонний дзвінок і ... Одне слово неправди – це маленька брехня , кілька фраз – великий обман, а підміна понять – це вже, вибачте, захоплююча гра. Як сказала одна з героїнь вистави: «Це гра під назвою «Дружна родина». В неї зазвичай грають після вечері. Всі ніби родичі одних, і в той же час заводять романи з іншими. І потрібно вгадати, хто чий родич, а хто – коханець. І чим більше в тебе коханців, тим більше в тебе очок».

Люди, які грають в ігри, завжди спочатку думають, що контролюють ситуацію, але з часом гра починає слідувати своїм правилам. Особливо, якщо самим гравцям є що приховувати один від одного...

Коли: 1 червня, 17:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Про що мовчать чоловіки, Або дикун Forever

В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever».

Життя чоловіка ділиться на два періоди: до одруження і після. Спектакль «Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever» – це чоловічий погляд на подружнє життя. Воно, як відомо, буває бурхливим, як море, а буває і тихим та небезпечним, як болото. Завдяки гумору у спектаклі вирішується чимало сімейних проблем.

Коли: 29 травня, 19:00

Місце проведення: Театр «Особистості», вул. Січових Стрільців, 1-5, Центральний Будинок Художника.

Бібліотеки

26 травня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

26 травня – мовний клуб НУМО;

27 травня – презентація книги «Окопне оркознавство»;

28 травня – зустріч з Олексієм Новіковим «Історія в деталях. Українська преса періоду німецької окупації»;

29 травня – Шлях до себе: методики самодопомоги;

29 травня – Жіноче коло Тані Срібної;

29 травня – розмовний клуб English Speaking Club;

31 травня – майстер-клас «Пишемо українською»;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

28 травня – стрим-бесіда «ШІ сьогодні: Технології, що змінюють наш світ» (Іван Братусь, канд. філол. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва);

до 30 травня – виставка матеріалів «Творчість улюбленого міста Києва», до Дня Києва;

до 30 травня – книжкова виставка «Європа в серці: святкуємо єдність і свободу»;

30 травня – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено» (практичні заняття);

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

28 травня – театральна вистава від Театру-студії «Зоряні діти».

27 травня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

29 травня – презентація книги письменника Василя Добрянського «Мертві птахи падають у небо. Помилка капітана Жеграя»;

29 травня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

26 травня – 1 червня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

29 травня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

29 травня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

29 травня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком і спицями;

26 травня – виставка акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної та виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової.

27 травня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

1 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

26 травня – відкриття виставки медитативного малювання до Дня Києва;

29 травня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

26 травня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

28 травня – музичний концерт гітариста Костянтина Карачуна «Лірика міста»;

1 червня – літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.

30 травня – бібліоуікенд «Батьки і діти – друзі назавжди» до Міжнародного дня захисту дітей.

Концерти

Святковий концерт до Дня народження Марти Адамчук «Рожевий туман»

29 травня о 18:00 у затишному дворику МЦКМ відбудеться особливий концерт Марти Адамчук. Цей вечір буде не просто виступом, а щирою зустріччю зі співачкою, де вона поділиться своїм внутрішнім світом та емоціями.

Марта Адамчук, відома як фіналістка «Голосу країни» та зірка «Жіночого кварталу», виконає свої хіти «Колія», «Рожевий туман», «Разом», а також представить нові пісні, що відображатимуть її сьогоднішній стан.

На концерті очікується музичний сюрприз: привітати Марту завітають її друзі та колеги.

Коли: 29 травня, 18:00

Місце проведення: Дворик МЦКіМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Олександр Пономарьов та Михайло Хома – Україна Переможе!

30 травня 2025 року у Палаці Спорту відбудеться концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми.

Олександр Пономарьов та Михайло Хома у передостанній день цієї весни подарують неймовірну радість всім шанувальникам української пісні. Надихаюча, грандіозна оновлена концертна програма! У супроводі оркестру та хору заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України прозвучать вражаючі дуети, улюблені пісні та нові хіти артистів.

Ведучий концерту – Юрій Горбунов.

Коли: 30 травня, 18:00

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Tarabarova

Співачка, композитор, молода багатодітна мама – Світлана Тарабарова – запрошує на свій великий сольний концерт у «В’ЯВА» до дня захисту дітей. Н концерты кожен знайде пісню, яка торкнеться серця. Для когось це будуть старі добрі слова «Літай як на крилах», «Мені Казково» або «Так добре з тобою». Хтось згадає як колисав дитину під «Сонечко» або робив з нею руханку під «Я і ти». Для когось досі слова пісні «Повертайся живим» є оберігом. Хтось згадає свої «Солодкі 16». А хтось нарешті повірить що він насправді Young pure and beautiful.

Коли: 1 червня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Stand Up «Закритий Мікрофон»

В цей четверг глядачам пропонується непередбачуваний і, місцями, вульгарний гумор від крутих київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі нашої неосяжної столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

Коли: 29 травня, 19:00

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А

Імпровізаційне Шоу «Королі Крінжу»

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу». Це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки. Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Коли: 30 травня, 18:30

Місце проведення: Підвал Культури, вул. Гончара, 30а.