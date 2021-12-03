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    Економіка та фінанси

    Поліцейським планують дати можливість підробляти, – голова МВС

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    Працівникам поліції можуть дозволити підробляти у неробочий час, &ndash; Монастирський - Поліцейським планують дати можливість підробляти, – голова МВС
    Працівникам поліції можуть дозволити підробляти у неробочий час, – Монастирський
    фото з відкритих джерел

    Відповідну ініціативу презентують за кілька тижнів

    У Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав журналістам, передає Укрінформ.

    «Одною з ініціатив є можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад на охороні певних об'єктів. Наразі ми також працюємо над цією моделлю і за кілька тижнів можемо її презентувати», – зазначив глава МВС.

    За його словами, ще однією ініціативою міністерства є розподіл певної частини штрафів за оформлені порушення ПДР на підвищення зарплат поліцейським.

    Коментуючи інформацію про існування у поліції планів щодо складення протоколів і про певні корупційні прояви у цій системі, Монастирський визнав, що такі випадки є.

    «Але у нас наразі повністю перезавантажений підрозділ внутрішньої безпеки Нацполіції, і ми бачимо оновлення моніторингових груп у патрульній поліції, для того, щоб вони могли реагувати на ці порушення. Окрім того, є «гаряча лінія«, на яку може звернутися кожен громадянин, і кожен такий випадок потрапляє у службу внутрішньої безпеки, щоб була відповідна реакція», – наголосив він.

    За словами міністра, кожен такий випадок аналізується.

    «Ми розуміємо, що збільшення зарплат зможе допомогти боротися з корупцією у правоохоронних органах», – наголосив Монастирський.

    Раніше міністр внутрішніх справ України заявив, що брак кадрів у поліції становить від 10 до 30 відсотків - залежно від регіону.

    Нагадаємо, на дорогах України з’являться поліцейські мобільні діагностичні станції: кого перевірятимуть.

    Також стало відомо, що водіям готують нові штрафи.

    Теги: МВС міністр ПДР Денис Монастирський
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    Поліцейським планують дати можливість підробляти, – голова МВС