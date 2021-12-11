Монастирський ініціює розслідування скандалу за участю свого заступника

Міністр внутрішніх справ наголосив, що особисто вивчить всі деталі інциденту

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ініціював перед прем'єр-міністром України і урядом проведення розслідування інциденту на блокпосту в Донецькій області за участю свого заступника Олександра Гогілашвілі. Про це міністр повідомив у Facebook.

«Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогилашвілі мною ініційовано перед прем'єр-міністром України і урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, під час якого повинні бути встановлені всі обставини і зроблені висновки. На період дисциплінарного провадження буду пропонувати уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади, для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України», – написав Монастирський.

Міністр наголосив, що особисто вивчить всі деталі інциденту і прийме відповідні управлінські рішення.

Як відомо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Чиновнику не сподобалося прохання показати документи.

При в'їзді в Донецьку область правоохоронці зупинили автівку Гогілашвілі для перевірки документів. Гогілашвілі після зупинку розлютився та почав погрожувати працівникам поліції, ображати їх та лізти в бійку.

До слова, у різних регіонах України брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

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