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    Монастирський ініціює розслідування скандалу за участю свого заступника

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    Денис Монастирський попросив уряд розслідувати інцидент за участю Олександра Гогілашвілі - Монастирський ініціює розслідування скандалу за участю свого заступника
    Денис Монастирський попросив уряд розслідувати інцидент за участю Олександра Гогілашвілі
    Фото з відкритих джерел

    Міністр внутрішніх справ наголосив, що особисто вивчить всі деталі інциденту

    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ініціював перед прем'єр-міністром України і урядом проведення розслідування інциденту на блокпосту в Донецькій області за участю свого заступника Олександра Гогілашвілі. Про це міністр повідомив у Facebook.

    «Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогилашвілі мною ініційовано перед прем'єр-міністром України і урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, під час якого повинні бути встановлені всі обставини і зроблені висновки. На період дисциплінарного провадження буду пропонувати уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади, для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України», – написав Монастирський.

    Міністр наголосив, що особисто вивчить всі деталі інциденту і прийме відповідні управлінські рішення.

    Як відомо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Чиновнику не сподобалося прохання показати документи.

    При в'їзді в Донецьку область правоохоронці зупинили автівку Гогілашвілі для перевірки документів. Гогілашвілі після зупинку розлютився та почав погрожувати працівникам поліції, ображати їх та лізти в бійку.

    До слова, у різних регіонах України брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%.

    Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

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    Теги: розслідування Олександра Гогілашвілі Денис Монастирський
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    Монастирський ініціює розслідування скандалу за участю свого заступника