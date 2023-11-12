Ракети летіли за складним маршрутом: Сили оборони повідомили деталі нічної атаки на Південь

Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаївщині

Окупанти застосували одночасно балістику керовані авіаційні ракети

Уночі ворог атакував південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно «Іскандер-М», і керовані авіаційні ракети типу Х-59. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

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Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак, силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаївщині.

Друга і балістична влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих.

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Унаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

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За даними Київської ОВА, в області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.