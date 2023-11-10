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В Україні з'явиться школа, яка зможе витримати пряме влучання ракети (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з'явиться школа, яка зможе витримати пряме влучання ракети (фото)
Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, три виходи та буде оснащене автономним джерелом електроенергії
фото: Олег Синєгубов / Telegram

Очікується, що захисна споруда в Коротичі здатна буде одночасно вмістити близько 500 людей

У селищі Коротичі на Харківщині будують під землею школу, де зможуть навчатися діти. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів», – йдеться в повідомленні.

В Україні з'явиться школа, яка зможе витримати пряме влучання ракети (фото) фото 1

Вартість робіт – 99,1 млн грн.

Зазначається, що укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, три виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

В Україні з'явиться школа, яка зможе витримати пряме влучання ракети (фото) фото 2

«Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проектно-кошторисних документацій», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: ракета війна школа Харківщина

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