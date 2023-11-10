В Україні з'явиться школа, яка зможе витримати пряме влучання ракети (фото)

Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, три виходи та буде оснащене автономним джерелом електроенергії

Очікується, що захисна споруда в Коротичі здатна буде одночасно вмістити близько 500 людей

У селищі Коротичі на Харківщині будують під землею школу, де зможуть навчатися діти. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів», – йдеться в повідомленні.

Вартість робіт – 99,1 млн грн.

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Зазначається, що укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, три виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

«Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проектно-кошторисних документацій», – додав Синєгубов.

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