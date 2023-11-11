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Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала вранці Київ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала вранці Київ
Окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій
фото ілюстративне

Повітряна тривога була оголошена після вибухів, оскільки окупанти застосували балістику

Вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Попередня інформація – це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці», – сказав він.

Інформацію про кількість цілей та їх тип надасть Повітряне командування «Центр».

Речник Повітряних сил ЗСУ також пояснив, що повітряна тривога була оголошена після вибухів, оскільки окупанти застосували балістику. «Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, «Іскандер-М», «Кинджал», – сказав Ігнат.

Він припустив, що окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій: поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.

Нагадаємо, о 8 годині ранку у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Києві, Київській та Одеській областях.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Теги: Київ Київщина вибух ракета росія окупанти ЗСУ

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