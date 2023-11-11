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У Києві та області прогриміла серія вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві та області прогриміла серія вибухів
У Києві працює ППО
фото ілюстративне

Вибухи лунали до оголошення повітряної тривоги

У суботу, 11 листопада, о 8 годині ранку у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Києві, Київській та Одеській областях.

У Києві та області прогриміла серія вибухів фото 1

Столична влада закликала мешканців міста негайно пройти в укриття.

У Києві та області прогриміла серія вибухів фото 2

Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Із 19:00 10 листопада до 3:00 11 листопада російські терористи атакували Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Під час удару було застосовано 31 ударний БпЛА Shahed-136/131 та три ракети. У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.

Уночі масштабна повітряна тривога на більшості території України тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги на околицях столиці працювала ППО. Дрони противника були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва.

Вибухи лунали також в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській.

Також повідомлялося, що в Одеській області прогриміли вибухи.

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