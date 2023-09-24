Скільки представників Московського патріархату ще не виїхали з Лаври: названо цифру

Персональні дані тих, хто відмовляється покидати Лавру, отримали правоохоронці

Представники Української православної церкви Московського патріархату не повністю залишили територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це виконувач обов'язків директора заповідника Максим Остапенко сказав у коментарі ICTV.

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«Щодо готельних корпусів, то ситуація залишається практично незмінною. Виїхали декілька осіб, інші продовжують там залишатися. Це близько 40 осіб: по 11 осіб у 57-му та 58-му корпусах. І близько 20 осіб у 54-му корпусі», –зазначив він.

За словами Остапенка, персональні дані тих, хто відмовляється виїжджати з Лаври, отримали правоохоронці.

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«Сподіваюся, що подальші дії вже визначені поліцією щодо цих осіб», – наголосив керівник заповідника «Києво-Печерська лавра».

Раніше повідомлялося, що Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув під свій контроль 12 споруд, водночас монахи на території Нижньої лаври продовжують користуватися житловими та культовими спорудами.

Нагадаємо, 10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.