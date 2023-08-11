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Сауна та винний погріб. Який вигляд має резиденція митрополита Павла в Лаврі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сауна та винний погріб. Який вигляд має резиденція митрополита Павла в Лаврі (відео)
На нижньому поверсі виявлено винний погріб, правда вина там не було
фото: скрін із відео

Резиденція митрополита Павла налічує три таємні поверхи під землею з сауною та тренажерною залою

Співробітники Києво-Печерського заповідника потрапили в житло митрополита Павла у Києво-Печерській лаврі. Відповідне відео з’явилося в мережі.

У резиденції виявили додаткових три поверхи вниз з боку дніпровської кручі. Раніше лише обраним дозволяли спускатися поверхом нижче. І лише коли стався прорив водопровідної труби, працівники заповідника для себе зробили відкриття.

На нижніх поверхах розташована сауна, тренажерна зала й винний погріб. Серед іншого науковців зацікавила одна «скромна» кімната. Вони припускають, що тут може бути ще один невідомий нікому вхід у ближні печери, які під час будівництва замурували.

Нагадаємо, відсьогодні правоохоронці перестали пускати у нижню частину Києво-Печерської лаври усіх, крім монахів та студентів духовної академії. Зробили вони це задля того, щоб співробітники заповідника змогли нарешті провести огляд та інвентаризацію кількох корпусів святині. 

До слова, вчора суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.

Теги: Київ майно Києво-Печерська лавра УПЦ МП

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