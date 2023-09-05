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Стало відомо, скільки споруд повернулися під контроль Нижньої лаври

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки споруд повернулися під контроль Нижньої лаври
фото з відкритих джерел

До завершення судового розгляду між заповідником та представниками УПЦ МП ченці використовуватимуть культові й житлові приміщення

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув під свій контроль 12 споруд, водночас монахи на території Нижньої лаври продовжують користуватися житловими та культовими спорудами. Про це повідомив в.о. директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, передає «Укрінформ».

«Нагадаю, що йдеться про 79 об’єктів, які були передані УПЦ МП. Близько 40-ка з них є повноцінними, зокрема житловими, спорудами. Серед них 12 вже повністю повернено, вони знаходяться в користуванні й під контролем заповідника. Залишається певна кількість об’єктів, які займають ченці монастиря», – сказав він.

Остапенко підкреслив, що до завершення судового розгляду між заповідником та представниками УПЦ МП ченці використовуватимуть культові й житлові приміщення, як і раніше.

«Споруди, не передбачені договором, зокрема торговельні й готельні об’єкти, семінарія-академія, мають бути звільнені. Але монахи мають повний доступ до приміщень, якими вони користувалися, – до печер, трапезних, келій, церков», – зауважив в.о. директора заповідника.

Водночас Остапенко висловив впевненість, що переважна кількість монахів УПЦ дотримується проукраїнських поглядів і з часом, «позбавлені тиску зобов'язань зокрема перед патріархом Кирилом, вони займуть проукраїнську позицію та знайдуть формат продовження служіння в Києво-Печерській лаврі».

Нагадаємо, 10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.

Теги: Київ Києво-Печерська лавра лавра

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