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    Окупанти вже викрали в Україні кілька сотень тисяч тонн зерна

    Росіяни використовують тактику початку XX ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України - Окупанти вже викрали в Україні кілька сотень тисяч тонн зерна
    Росіяни використовують тактику початку XX ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України

    Декілька сотень тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей

    Російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба відомства у Фейсбуці.

    «Росіяни використовують тактику початку XX ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сотень тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей», – сказав він.

    За словами Висоцького, на цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько 1,5 млн тонн зернових.

    «Це суттєвий запас. За міжнародними цінами, це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії», – наголосив заступник міністра.

    До слова, у Мелітопольському районі (Запорізька область), який перебуває у тимчасовій окупації, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, збіжжя відбирають. Рашисти погрожують людям вбивством, якщо ті не приймають їхні вимоги.

    Зерно окупанти вивозять вантажівками. У місті помітили десятки фур зі збіжжям. Вони прямують до анексованого Криму.

    Раніше озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська.

    Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Нагадаємо, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

    Як відомо, вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

    Теги: росія окупанти війна зерно пограбування Україна Запорізька область харчування окупація Тарас Висоцький #stoprussia
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    Окупанти вже викрали в Україні кілька сотень тисяч тонн зерна