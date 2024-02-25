«Складно буде найближчі місяці»: Зеленський зробив заяву

Президент зауважив, що 10 Patriot – це те, що «кардинально змінило б ситуацію на полі бою

За словами президента, Російська Федерація буде готуватися до контрнаступальних дій

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у війні з агресоркою Росією складно буде протягом найближчих місяців. Про це глава держави заявив під час пресконференції 25 лютого.

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«Нам складно буде найближчі місяці. Є колихання в США. Складно буде у березні-квітні. Буде період хвиль. Російська Федерація буде готуватися до контрнаступальних дій. Ми будемо готуватись до їхнього бою», – наголосив Зеленський.

Разом із тим президент зауважив, що 10 Patriot – це те, що «кардинально змінило б ситуацію на полі бою». Крім того, вважає Зеленський, переламними стануть вибори в США – «будемо розуміти, що відбудеться».

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Раніше президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році.

Нагадаємо, Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Також Президент України заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.