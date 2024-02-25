Зеленський назвав причини невдачі контрнаступу

Президент зауважив, що Україна в повній мірі не отримала обіцяної допомоги від партнерів

Український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку. Про це на пресконференції 25 лютого заявив президент Володимир Зеленський.

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«Наш план контрнаступу минулого року був на столі у Кремлі до початку цього наступу. Тому, чим менше людей знає наші плани, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для Росії на полі бою», – сказав Зеленський.

Чи відомо, хто саме «злив» росіянам план контрнаступу, глава держави не уточнив.

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Крім того, президент зауважив, що Україна в повній мірі не отримала обіцяної допомоги від партнерів.

«У нас був «кулак для контрнаступу», до сьогодні з того пакету чотири бригади «голі», без техніки, про яку було домовлено та підписано. Не доїхало, – сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Також Президент України заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.