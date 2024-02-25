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Зеленський відреагував на затримку розгляду законопроєкту про посилення мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський відреагував на затримку розгляду законопроєкту про посилення мобілізації
Зеленський висловився про мобілізацію
фото: glavcom.ua

За словами президента, зараз над законом повинні працювати депутати

Президент України Володимир Зеленський прокоментував проєкт про мобілізацію, який викликав обурення у суспільстві. Про це глава держави сказав під час пресконференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024».

«Що стосується закону (про мобілізацію, – ред). Усі складнощі ви вже сказали – три тисячі поправок. Хай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі», – заявив він.

Раніше Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що внесе законопроєкт про мобілізацію на розгляд парламенту, щойно його опрацює Комітет з питань нацбезпеки та оборони та будуть розглянуті всі правки.

Нагадаємо, що 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: Володимир Зеленський Україна законопроєкт Верховна Рада Руслан Стефанчук Давид Арахамія

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