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Президент уперше назвав число загиблих на фронті військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент уперше назвав число загиблих на фронті військових
«Кожна людина – це великі втрати для нас», – наголосив Зеленський
фото: glavcom.ua

Точне число загиблих цивільних наразі невідоме

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

При цьому, за словами президента, точне число загиблих цивільних наразі невідоме. Проте йдеться про десятки тисяч.

«Кожна людина – це великі втрати для нас», – наголосив Зеленський. 

Також Зеленський назвав втрати РФ. За його даними, на війні загинуло 180 тисяч росіян. Всього втрат в сумі з пораненими у противника до 500 тисяч.

Раніше аналітики ISW оцінили втрати росіян на війні. 

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року

Як повідомлялося, за словами президента Володимира Зеленського, втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони.

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Теги: Володимир Зеленський втрати

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