Незабаром військові капелани будуть частиною ЗСУ, – Маляр

Нині чимало священників пліч-о-пліч з військовими перебувають на передовій та духовно допомагають захисникам

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр обговорила з митрополитом Сімферопольським та Кримським Климентом роль капеланства в ЗСУ та особливості вишколу для священників. Про це Маляр повідомила у Фейсбуці.

«Оборонне відомство опрацьовує нагальні питання впровадження Служби військового капеланства у ЗСУ. Верховна Рада України 30 листопада 2021 року ухвалила відповідний закон, який набрав чинності 19 березня 2022-го. Тож незабаром військові капелани будуть частиною ЗСУ», – повідомила Маляр за підсумками зустрічі з митрополитом Климентом, який духовно опікується однією з військових частин ЗСУ, що виконує завдання на передовій.

Вона також відзначила, що у час війни роль капеланства в ЗСУ надважлива. Нині чимало священників пліч-о-пліч з військовими перебувають на передовій та духовно допомагають захисникам. Робота військового капелана багатогранна, має багато особливостей та потребує спеціального вишколу для священників.

Заступниця міністра відзначила, що капелани мають місію на фронті. Так, митрополит Сімферопольський та Кримський Климент під час зустрічі відзначив, що присутність капелана у бойовому підрозділі має свій позитив.

«Воїни можуть звертатися не тільки до командирів, а й до священників. Моє завдання – бути поруч, не дати солдату втомитися. Ми теж воюємо, тільки в сфері духовній. Поряд з тим, ще існує потреба у духовному супроводі військових, так само як й потреба у спеціальній підготовці капелана до своєї місії в районі бойових дій», – цитує митрополита заступниця міністра.

Маляр також повідомила, що під час зустрічі торкнулися питань допомоги військовим підрозділам на передовій, підтримки належного морально-психологічного стану захисників та соціального захисту родин військовослужбовців, які загинули в боях за Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 грудня підписав Закон України «Про Службу військового капеланства» №1915-ІХ.

Закон про військових капеланів Верховна Рада ухвалила 30 листопада.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Обов’язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти (ця норма починає діяти через п’ять років після набрання чинності закону).

Не може бути військовим капеланом особа, якій законом обмежено доступ у з’єднання, військові частини та підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, до інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби України.

Інформація про особу, що стала відома військовому капелану під час здійснення військової капеланської діяльності, є конфіденційною. Військовий капелан має право не відповідати на запитання щодо фактів і обставин, які стали йому відомі під час сповіді.