Зеленський підписав закон про військових капеланів

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 30 листопада

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій підписав Закон України «Про Службу військового капеланства». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових», – прокоментував президент підписаний документ.

Представники Ради церков висловили подяку главі держави за підтримку цього важливого закону. Зі свого боку Володимир Зеленський подякував за їхню допомогу українським військовим, які захищають нашу державу.

«Хочу попросити: якщо буде від вас якийсь публічний сигнал щодо підтримки процесу мирного врегулювання, то буду дуже вдячний», – зауважив президент.

Нагадаємо, що закон про військових капеланів Верховна Рада ухвалила 30 листопада.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Обов’язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти (ця норма починає діяти через п’ять років після набрання чинності закону).

Не може бути військовим капеланом особа, якій законом обмежено доступ у з’єднання, військові частини та підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, до інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби України.

Інформація про особу, що стала відома військовому капелану під час здійснення військової капеланської діяльності, є конфіденційною. Військовий капелан має право не відповідати на запитання щодо фактів і обставин, які стали йому відомі під час сповіді.

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