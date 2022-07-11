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    Новини

    Окупанти завдали ще один ракетний удар по Одещині

    Увечері 11 липня окупанти вкотре атакували Одещину - Окупанти завдали ще один ракетний удар по Одещині
    Увечері 11 липня окупанти вкотре атакували Одещину
    фото з відкритих джерел

    Рашисти випустили по області дві ракети

    Російські окупанти завдали ввечері 11 липня ще один ракетний удар по Одещині. Про це повідомив керівник ОВА Максим Марченко.

    Марченко зазначив, що обійшлося без постраждалих.

    «Дякую підрозділам ДСНС, які дуже оперативно відреагували на всі виклики та швидко приступили до розбору завалів», – наголосив Марченко.

    Він підкреслив, що «російські потвори цілили саме по цивільних об'єктах, тому що ніяких військових там не було і близько».

    Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук додав, що РФ випустила по області дві ракети.

    Нагадаємо, удень стало відомо, що рашисти вдарили ракетами по Одещині. Окупанти випустили чотири ракети.

    Тим часом ЗСУ на півдні «впевнено просуваються» – командування.

    Також ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео) .

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали ще один ракетний удар по Одещині