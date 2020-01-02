Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: відбійник прохромив «Таврію» (фото)



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Автомобіль «Таврія» в’їхав у дорожній відбійник ДСНС

Рятувальники вивільнили тіло загиблого водія з понівеченої автівки

У середу, 1 січня, на автошляху поблизу села Бразолове Юрївського району Дніпропетровської області сталася ДТП. Про аварію до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення о 19:01.

За викликом було направлено відділення 67 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, інформує пресслужба рятувальників.

На місці було встановлено, що водій легкового автомобілю ЗАЗ 1102 «Таврія», ймовірно, не впоравшись з керуванням, в’їхав у дорожній відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Підрозділом ДСНС за допомогою спецобладнання тіло загиблого було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки.

До надання допомоги залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, нещодавно на автодорозі між с. Вільне та м. Новомосковськом Дніпропетровської області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика загинули двоє людей, ще одна людина госпіталізована.