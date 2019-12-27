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    На Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП з рейсовим автобусом: загинули дві жінки

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    <span>Opel після зіткнення з автобусом</span> - На Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП з рейсовим автобусом: загинули дві жінки
    Opel після зіткнення з автобусом
    Фото: Нацполіція

    Водійка Opel не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і допустила зіткнення з автобусом

    Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика, що сталося на автодорозі між с. Вільне та м. Новомосковськом, загинули двоє людей, ще одна людина госпіталізована.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Наразі відомо, що внаслідок зіткнення загинули водійка автомобіля Opel 1994 року народження та її пасажирка 1996 року народження. Пасажирка автобусу - дівчинка 2005 року народження, з легкими травмами госпіталізована до лікарні», - йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Opel не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автобусом. На момент ДТП в салоні автобусу, який рухався за маршрутом Казначеївка – Новомосковськ, перебувало 10 пасажирів та водій.

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    На Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП з рейсовим автобусом: загинули дві жінки
    На Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП з рейсовим автобусом: загинули дві жінки

    Обставини аварії встановлюються. Відомості за даним фактом будуть внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

     

    ДТП дороги смерть водій автомобіль Дніпропетровщина
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