Смертельна ДТП на Рівненщині: усіх 14 загиблих ідентифіковано

Усі загиблі у ДТП – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років

Наймолодшій жертві ДТП – хлопчикові, 4 липня виповнилось шість років. Серед загиблих – батьки дитини

Усіх 14 загиблих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Рівненському районі 6 липня, ідентифікували. Це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Що відомо про загиблих

«Наймолодшій жертві ДТП – хлопчикові, 4 липня виповнилось шість років. Серед загиблих – батьки дитини. Вижила в автотрощі лише його 57-річна бабуся - жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає», – розповіли правоохоронці.

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Правоохоронці розглядають кілька версій аварії

Зокрема, це зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса, випуск на лінію транспортного засобу із технічною несправністю, неуважність водія, порушення правил дорожнього руху або ж інші обставини непереборної сили.

«Встановлено належність транспортних засобів суб’єктам господарської діяльності, із якими також проводять слідчі дії. Вивчаються документи, на підставі яких транспортні засоби були випущені на лінію для здійснення перевезень. Призначено 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області у суботу, 6 липня, на автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинуло 14 людей, серед загиблих – шестирічна дитина.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль додав, що аварія сталася о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ. Зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус, що прямував за маршрутом Рівне - Хмельницький.