У масштабній автотрощі на Рівненщині загинули 14 людей

На місці працюють рятувальники та поліцейські

На Рівненщині трапилася масштабна автотроща. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загинули 14 людей, з них 1 дитина. Смертельна ДТП у Рівненському районі: за попередньою інформацією.



На місці події працюють екстрені служби



Автопригода за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» о 15:45. pic.twitter.com/ZdMLUqJnZX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2024

ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів Рівненського району на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» о 15:45.

ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів Рівненського району фото: ДСНС

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

На Рівненщині автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. Загинули 14 людей, серед них шестирічна дитина — МВС. pic.twitter.com/5IUmKFHhwo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2024

Нагадаємо, 3 липня, в поблизу села Іванівка, що на Обухівщині, сталася ДТП. В результаті чого загинув кермувальник велосипеда.

Також у Львівській області внаслідок аварії на дорозі травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, у Закарпатській області сталася аварія за участю рейсового автобуса, у результаті ДТП є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба головного управління нацполіції. Як зазначається, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини.