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У масштабній автотрощі на Рівненщині загинули 14 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У масштабній автотрощі на Рівненщині загинули 14 людей
Пошукові роботи на місці аварії тривають
фото: Ігор Клименко/Telegram

На місці працюють рятувальники та поліцейські

На Рівненщині трапилася масштабна автотроща. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів Рівненського району на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» о 15:45.

ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів Рівненського району
ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів Рівненського району
фото: ДСНС

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Нагадаємо,  3 липня, в поблизу села Іванівка, що на Обухівщині, сталася ДТП. В результаті чого загинув кермувальник велосипеда. 

Також у Львівській області внаслідок аварії на дорозі травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, у Закарпатській області сталася аварія за участю рейсового автобуса, у результаті ДТП є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба головного управління нацполіції. Як зазначається, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини.

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Теги: дитина Старокостянтинів Ігор Клименко жінка Рівне рятувальники вантажівки міністр таксі

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