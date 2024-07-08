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За невідомих обставин затонув один з найсучасніших кораблів Ірану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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За невідомих обставин затонув один з найсучасніших кораблів Ірану
Над водою лишилася тільки бічна частина корпусу судна
фото: Naval News

Sahand – один з останніх фрегатів Ірану, які були поставлені Великою Британією

Один з найсучасніших кораблів військово-морських сил Ірану фрегат Sahand затонув за невідомих обставин. Про це повідомляє Naval News.

Зазначається, що іранський легкий фрегат Sahand (бортовий номер 74) сильно накренився на лівий борт та «сів» на корму, після чого остаточно затонув 7 липня в порту іранського міста Бендер-Аббас.

За невідомих обставин затонув один з найсучасніших кораблів Ірану фото 1
фото: Naval News

На фото видно, що над водою лишилася тільки бічна частина корпусу судна. За попередньою інформацією, це сталося через технічний збій під час ремонту корабля.

Експерти припускають, що причиною могло стати погане обслуговування або аварія на стоянці, але не виключають і саботаж. 

Іранські фрегати зараз активно працюють у Червоному морі, де їх підозрюють у допомозі атакам хуситів на торгівельні судна. Час від часу там помічали і судно Sahand.

Відомо, що цьому судну 12 років, і воно було одним з найсучасніших надводних бойових кораблів у складі ВМС Ірану. Sahand – один з останніх фрегатів Ірану, які були поставлені Великою Британією до революції в країні та залишаються на озброєнні ВМС Ірану досі.

Нагадаємо, 13 квітня, Іран заявив, що пов’язане з Ізраїлем судно було захоплено в Ормузькій протоці.

Раніше Військово-морські сили Ірану заявили про захоплення танкера St Nikolas, пов'язаного з грецькою транспортною компанією Empire Navigation, у помсту за його конфіскацію США

Теги: Іран корабель аварія

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