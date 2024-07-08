За невідомих обставин затонув один з найсучасніших кораблів Ірану

Sahand – один з останніх фрегатів Ірану, які були поставлені Великою Британією

Один з найсучасніших кораблів військово-морських сил Ірану фрегат Sahand затонув за невідомих обставин. Про це повідомляє Naval News.

Зазначається, що іранський легкий фрегат Sahand (бортовий номер 74) сильно накренився на лівий борт та «сів» на корму, після чого остаточно затонув 7 липня в порту іранського міста Бендер-Аббас.

фото: Naval News

На фото видно, що над водою лишилася тільки бічна частина корпусу судна. За попередньою інформацією, це сталося через технічний збій під час ремонту корабля.

Експерти припускають, що причиною могло стати погане обслуговування або аварія на стоянці, але не виключають і саботаж.

Іранські фрегати зараз активно працюють у Червоному морі, де їх підозрюють у допомозі атакам хуситів на торгівельні судна. Час від часу там помічали і судно Sahand.

Відомо, що цьому судну 12 років, і воно було одним з найсучасніших надводних бойових кораблів у складі ВМС Ірану. Sahand – один з останніх фрегатів Ірану, які були поставлені Великою Британією до революції в країні та залишаються на озброєнні ВМС Ірану досі.

Нагадаємо, 13 квітня, Іран заявив, що пов’язане з Ізраїлем судно було захоплено в Ормузькій протоці.

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