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Цьогоріч кожна 11-та ДТП з мототранспортом була смертельною – інфографіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Цьогоріч кожна 11-та ДТП з мототранспортом була смертельною – інфографіка
Опендатабот: 110 осіб загинуло та ще 1 401 людина травмована у ДТП за участі мототранспорту від початку цього року
фото з відкритих джерел

Водночас загалом ДТП з мотоциклами та мопедами поменшало

У 2024 році кожна 11-та ДТП з мототранспортом завершувалася смертю. Проте загальна кількість аварій за участю мотоциклів та мопедів зменшилася. Про це повідомляє Опендатабот.

За даними Патрульної поліції, за перші п'ять місяців 2024 року було зафіксовано близько 1,2 тис. аварій за участю мотоциклів чи мопедів. В середньому, цьогоріч на місяць ставалося 250 таких аварій. Це на 14% менше, ніж у 2023 та 2021 роках – 288 та 292 ДТП відповідно. 

За даними сервісу, 110 осіб загинуло та ще 1 401 людина травмована у ДТП за участі мототранспорту від початку цього року.

Цьогоріч кожна 11-та ДТП з мототранспортом була смертельною – інфографіка фото 1

Приблизно кожна 11 аварія за участю мотоцикла чи мопеда завершується смертю. Водночас кожен десятий загиблий у ДТП в Україні втратив життя через аварію з мототранспортом. Кількість травмованих у ДТП за участю двоколісних складає 13% від загальної кількості постраждалих в аваріях в Україні.

Нагадаємо, у Закарпатській області сталася аварія за участю рейсового автобуса, у результаті ДТП є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба головного управління нацполіції. Як зазначається, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини.

Також у Львівській області внаслідок аварії на дорозі травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події. 

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Теги: ДТП мотоцикл Місяць аварія

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