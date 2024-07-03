Росіяни та білоруси потрапили у страшну ДТП у Туреччині: багато поранених (фото, відео)
В Анталії автобус із російськими туристами зазнав аварії
Автобус із російськими та білоруськими туристами потрапив у ДТП у турецькій провінції Анталія. Про це пише турецьке видання Cumhuriyet.
«У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася рано вранці в районі Манавгат в Анталії, мікроавтобус, який мав відвезти туристів з готелів Аланії в аеропорт Анталії, потрапив в аварію на в'їзді до кільцеву дорогу Манавгату», – зазначає видання.
Як зазначають турецькі журналісти, мінібус врізався в бетонний стовп на в'їзді до розв'язки мосту і від сили удару його відкинуло на узбіччя.
«Удар був такої сили, що автобус перетворився на металобрухт. На місце події відразу було направлено багато машин швидкої допомоги», – пише Cumhuriyet.
Точну кількість постраждалих наразі не відомо, ЗМІ тільки говорять, що їх велика кількість. За непідтверженими даними, у транспортному засобі на момент аварії могли перебувати близько 20 пасажирів.
«В аварії постраждали багато іноземних туристів, у тому числі водій мікроавтобуса. Постраждалих доправили до навколишніх лікарень. За фактом події правоохоронці розпочали розслідування», – пишуть журналісти. Також відомо, що постраждалі можуть бути громадянами Росії та Білорусі.
Нагадаємо, одна людина загинула і сім осіб, у тому числі двоє дітей, отримали поранення в результаті падіння кабіни та аварії канатної дороги в районі Коньяалти в турецькій Анталії 13 квітня цього року.
Минулого тижня у районі Бахчелієвлер у турецькому Стамбулі впала частина чотириповерхоого житлового будинку.
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