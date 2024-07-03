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Росіяни та білоруси потрапили у страшну ДТП у Туреччині: багато поранених (фото, відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Росіяни та білоруси потрапили у страшну ДТП у Туреччині: багато поранених (фото, відео)
ДТП трапилось у турецькій Анталії
фото: Cumhuriyet

В Анталії автобус із російськими туристами зазнав аварії

Автобус із російськими та білоруськими туристами потрапив у ДТП у турецькій провінції Анталія. Про це пише турецьке видання Cumhuriyet.

«У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася рано вранці в районі Манавгат в Анталії, мікроавтобус, який мав відвезти  туристів з готелів Аланії в аеропорт Анталії, потрапив в аварію на в'їзді до кільцеву дорогу Манавгату», – зазначає видання. 

Як зазначають турецькі журналісти, мінібус врізався в бетонний стовп на в'їзді до розв'язки мосту і від сили удару його відкинуло на узбіччя.

«Удар був такої сили, що автобус перетворився на металобрухт. На місце події відразу було направлено багато машин швидкої допомоги», – пише Cumhuriyet.  

На місце аварії прибули карети швидкої допомоги
На місце аварії прибули карети швидкої допомоги
Cumhuriyet

Точну кількість постраждалих наразі не відомо, ЗМІ тільки говорять, що їх велика кількість. За непідтверженими даними, у транспортному засобі на момент аварії могли перебувати близько 20 пасажирів.

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Допис, поширений Nehir Haber (@habernehir)

«В аварії постраждали багато іноземних туристів, у тому числі водій мікроавтобуса. Постраждалих доправили до навколишніх лікарень. За фактом події правоохоронці розпочали розслідування», – пишуть журналісти. Також відомо, що постраждалі можуть бути громадянами Росії та Білорусі. 

Постраждалих доправлено до лікарень
Постраждалих доправлено до лікарень
Cumhuriyet

Нагадаємо, одна людина загинула і сім осіб, у тому числі двоє дітей, отримали поранення в результаті падіння кабіни та аварії канатної дороги в районі Коньяалти в турецькій Анталії 13 квітня цього року.

Минулого тижня у  районі Бахчелієвлер у турецькому Стамбулі впала частина чотириповерхоого житлового будинку.

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Теги: дороги Анталія водій аеропорт розслідування автобус поранення росіяни

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