Стрітення Господнє 2026: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони

З року в рік Стрітення випадає на 40-й день після Різдва

2 лютого 2026 року віряни відзначають одне з дванадцяти центральних свят – Стрітення Господнє. У народні Стрітення вважається днем зустрічі зими з весною.

«Главком» нагадує, 1 вересня 2023 року Українська православна церква (ПЦУ) та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні урочистості змістилися на 13 днів назад. Таким чином, неперехідні православні свята нині збігаються з католицькими.

Стрітення Господнє: історія свята

Стрітення Господнє – це одне з найдавніших релігійних свят. Прийнято вважати, що саме цього дня, на 40 день після народження Ісуса, Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб принести богу подячну жертву за первістка. Для обряду посвяти їх зустрів старець Симеон.

Він прожив майже 300 років, оскільки ангел пообіцяв йому, що Симеон житиме, поки не зустріне Спасителя людства. У немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію.

Праведний Симон вважається свідком Божественного походження Христа.

Традиції свята

Святкування Стрітення в Україні походить ще з дохристиянських часів. Його тоді також назвали Стрічення, Стріщення, Громниці або Зимобор.

У народі вірили, на Стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо – туди де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє у суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати.

Якщо до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро буде потепління. Якщо ввечері стало холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час.

А назва така була у свята, тому що вважалось, що 2 лютого, це єдиний день, коли взимку може пролунати грім.

2 лютого в церквах святять воду і свічки. Освячені на Стрітення свічки називаються «громничними», адже їх запалюють і ставлять перед образами під час сильної грози, щоб захистити людей від грому.

Якщо людина боїться блискавки грози, то свічка здатна вгамувати страх.

Молитва на Стрітення Господнє

Мати Божа, Пресвята Діво! Як же дивуюсь і не можу зрозуміти Твоєї превеликої покори. Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте Ти нині приходиш до церкви очиститись, як кожна звичайна жінка. Ти й Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному Вітцеві в жертву за наші гріхи. Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із Твоїх рук. Дай щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й Тебе тоді проймали. Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина, Ісуса, Спасителем Світу. Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли Ти почула з уст того самого старця про майбутні терпіння Твойого Сина. Але хоч страшне було для Тебе се пророцтво, Ти не захиталась у вірі. Тому молю Тебе, Пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі й надії на Боже Провидіння, коли на мене спаде який смуток чи нещастя. Предобра Мати, дай мені ласку, щоб я не гордив(-ла)ся, коли мені добре поводиться, не тратив(-ла) духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймав(-ла) за найліпше. Навчи мене, Мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку Ти мала в такій високій мірі. Амінь

Народні прикмети

Вода капає з дахів – буде затяжна весна, якщо тепло, а з дахів не капає – весна буде рання і суха.

Якщо цього дня немає сонця – чекай суворих морозів.

На Стрітення холодно – скоро почнеться тепла весна.

На Стрітення тепло і сонячно – весна буде теплою.

Цього дня йде сніг – весна буде затяжною і дощовою.

Якщо на Стрітення під дахами видніються бурульки, то буде хороший урожай кукурудзи.

Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

Якщо вранці випав сніг – на врожай ранніх хлібів; коли ж у полудень – зернові будуть середні, а увечері – недорід.

Якщо на деревах іній – вродять добре гречка і бульба. Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.

Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 11 лютого вдарять морози.

Ворожіння та звичаї

Якщо на Стрітення з дахів звисали бурульки, їх збирали і розтоплювали, додаючи у воду. Таку воду вважали цілющою, здатною вилікувати як рани чи внутрішні захворювання, так і вберегти від злого ока і відьмацьких чар. Нею освячували воїнів перед битвою, господарі кропили худобу на першому вигоні, а пасічники окроплювали вулики в початку сезону.

Ворожіння на Стрітення було таке: виставляли тарілку з зерном на ніч на вулицю. Як зранку на ньому з’явилась роса, то буде врожай, як нема роси – справи будуть кепські.

Що не можна робити на Стрітення