14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 січня у світі відзначають Всесвітній день логіки, покликаний привернути увагу до інтелектуальної історії та практичного значення цієї дисципліни. Віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день логіки

Свято запроваджене ЮНЕСКО спільно з Міжнародною радою з філософії та гуманітарних наук. Логіка як засіб розвитку знання, науки та культури має потужний вплив на критичне мислення та раціональне сприйняття світу, що є надзвичайно важливим у добу інформаційних війн та діпфейків.

День організації кесаревого розтину

Цей день присвячений медичній процедурі, яка щороку рятує мільйони життів матерів та немовлят по всьому світу. Це нагода подякувати медикам за їхню складну та відповідальну роботу.

Релігійні свята та їхня історія

День святої рівноапостольної Ніни

14 січня православна церква вшановує пам'ять святої Ніни, яка принесла християнство до Грузії (Іверії) у IV столітті. За переказами, Ніна була племінницею єрусалимського патріарха. Сама Богородиця з’явилася їй уві сні та вручила хрест із виноградної лози, закликавши йти в Іверію з проповіддю.

Завдяки її молитвам та зціленням віру прийняв грузинський цар Міріан, після чого християнство стало державною релігією країни. Свята Ніна відома своєю скромністю та водночас потужним даром переконання. Її хрест, перев'язаний її власним волоссям, і досі є головною реліквією Грузинської православної церкви.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Білі хмари на небі – до посилення морозів;

якщо дерева вкрилися інеєм – незабаром настане відлига;

сорока літає біля будинку – чекайте на потужну заметіль;

якщо вночі зірки дуже яскраві – літо буде спекотним.

Історичні події

1814 – підписані Кільські мирні договори, що поклали край англо-данській війні: Данія поступалася Швеції Норвегією;

1918 – отримано відповідь московської Ради народних комісарів про відмову вести мирні переговори з Українською Центральною Радою, з посиланням на останню її ноту, яка була сприйнята як образа;

1918 – у ніч на понеділок підрозділи українського полку ім. Петра Дорошенка залишили м. Глухів після бою з червоногвардійським Московським загоном особливого призначення;

1918 – українські частини Центральної Ради після 19-годинного бою змушені були під тиском більшовицьких підрозділів залишити м. Рівне;

1919 – у Києві постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад;

1922 – у Харкові ВУЦВК затвердив «Положення про радіотелеграфне агентство України (РАТАУ)»;

1928 – у Москві ЦК ВКП(б) надіслав директиву своїм місцевим організаціям, у тому числі ЦК КП(б)У, про посилення хлібозаготівель;

1933 – посольство Німеччини в Москві одержало доповідну записку від німецького консула в Києві А. Хенке про застосування штрафів в українському селі, про голод, епідемію тифу, захворювання на шигельоз;

1942 – на ім'я А.Гітлера направлений лист, де висловлювалися критичні зауваження щодо політики Третього рейху стосовно України;

1943 – війна на Тихому океані: почалася евакуація японських військ з острова Гуадалканал;

1946 – Генеральна Асамблея ООН обрала Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН;

1953 – у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко (193,143 очок);

1980 – Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і прийняла резолюцію, якою вимагала «негайно, безумовно і повністю вивести війська з Афганістану»;

1989 – долаючи опір комуністичного керівництва та промосковських сил відбулись Установчі збори Донецького обласного Товариства української мови ім. Т. Шевченка;

1989 – міліція розігнала установчі збори ініціативної групи Тернопільської обласної філії Української Гельсінської спілки;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 – після близько 500-річної перерви прапор «п'яти хрестів» став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства;

2005 – космічний зонд «Гюйгенс» здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.

Іменини

День ангела святкують: Ніна, Марк, Сергій, Степан, Адам, Андрій, Давид.