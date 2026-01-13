Яке релігійне свято відзначається 14 січня 2026: традиції та молитва

Свята 14 січня в церковному календарі – День пам’яті святої рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії

14 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної Ніни. Це свято присвячене великій місіонерці, чия віра та відданість змінили релігійну долю цілого народу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої рівноапостольної Ніни

14 січня православна церква вшановує пам'ять святої Ніни, яка жила на зламі III та IV століть. Вона народилася в Каппадокії в родині благочестивих християн. За переказами, уві сні їй з’явилася Пресвята Богородиця, яка вручила дівчині хрест із виноградної лози та благословила на проповідь у далекій Іверії (сучасна Грузія).

Прибувши до Мцхети, Ніна розпочала своє служіння молитвами та зціленнями. Її віра була настільки потужною, що після її молитов під час язичницького свята знялася буря, яка зруйнувала ідолів. Найбільшим її досягненням стало зцілення важкохворої цариці Нани та навернення царя Міріана, що призвело до проголошення християнства державною релігією Грузії. Свята Ніна закінчила своє земне життя у 335 році, залишивши після себе міцну церкву та славу «просвітительки Іверії».

Молитва дня

О, свята рівноапостольна Ніно, велика проповіднице слова Божого! Ти, що хрестом виноградним темряву язичництва розігнала, почуй нас у день пам’яті твоєї. Просимо тебе: моли Господа нашого Ісуса Христа, щоб просвітив Він душі наші світлом Своєї істини та зміцнив нас у вірі. Виблагай для нашої землі мир і спокій, а для кожного з нас — мудрість та милосердя. Нехай твоє благословення перебуває з нами на кожному шляху життя нашого. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день особливим для догляду за домашньою худобою, вірячи, що свята Ніна оберігає тварин від хвороб:

Якщо на деревах зранку лежить іній – це обіцяє швидку зміну погоди та відлигу.

Якщо небо на заході сонця затягнуте густими хмарами – готуйтеся до потужного снігопаду найближчої ночі.

Якщо сонце сходить у туманному колі – протягом дня буде ясна, але морозна погода.

Спів птахів біля людських осель вважався знаком того, що морози незабаром почнуть слабшати.

Традиційно в цей день намагалися уникати сварок у родині, оскільки вірили, що мир у домі на святу Ніну забезпечить злагоду на весь наступний рік.