Календар рибалки на лютий 2026 року: коли і на що клює найкраще

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в лютому 2026 року

Лютий – фінальний акорд зими, який часто супроводжується найсуворішими морозами або ж першими несміливими відлигами. У водоймах триває період глухозим'я, проте ближче до кінця місяця риба починає поступово «прокидатися», відчуваючи наближення весни та надходження талої води, збагаченої киснем.

Успіх у лютому 2026 року залежатиме від терпіння рибалки, знання рельєфу дна та врахування місячних фаз, які мають вплив на біоритми мешканців глибин.

«Главком» підготував актуальний календар рибалки на лютий 2026 року, щоб ваші поїздки на лід були результативними.

Календар рибалки на лютий 2026 року

У лютому активність більшості видів риб залишається низькою. Головна проблема – кисневе голодування (задуха), тому шукати рибу варто біля джерел, гирл річок та на ділянках із течією. Наприкінці місяця за умови відлиг спостерігається сплеск активності окуня та щуки.

Фази Місяця у лютому 2026 року

2 лютого – Повня (Місяць у Леві)

– Повня (Місяць у Леві) 3 лютого – Спадаючий Місяць (Остання чверть)

– Спадаючий Місяць (Остання чверть) 17 лютого – Молодик

– Молодик 19 лютого – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні лютого 2026 року для риболовлі

Традиційно найкращий кльов спостерігається на зростаючий Місяць та в періоди стабільного атмосферного тиску. У лютому 2026 року ситуація виглядатиме так:

Найкраще клювання: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Хороше клювання: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 27, 28;

6, 7, 8, 13, 14, 20, 27, 28; Слабке клювання: 1, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19;

1, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19; Погане клювання: 2, 17.

Кого ловити у лютому

Йорж – рекордсмен активності. Стабільно клює протягом усього місяця на мотиля.

– рекордсмен активності. Стабільно клює протягом усього місяця на мотиля. Окунь – у першій половині місяця млявий, але наприкінці лютого починає збиватися в зграї перед нерестом. Шукайте його на «столах» поруч із руслом.

– у першій половині місяця млявий, але наприкінці лютого починає збиватися в зграї перед нерестом. Шукайте його на «столах» поруч із руслом. Щука – наприкінці лютого у щуки починається переднерестовий жор. Це час для потужних клювань на жерлиці та великі балансири.

– наприкінці лютого у щуки починається переднерестовий жор. Це час для потужних клювань на жерлиці та великі балансири. Минь – нічний хижак, активний у морозні ночі. Найкраща наживка – живець або шматочки риби.

– нічний хижак, активний у морозні ночі. Найкраща наживка – живець або шматочки риби. Плітка (плотва) – вимагає дуже тонких снастей (волосінь 0,08–0,10 мм) та активної гри мормишкою. Найкраще клює під час тривалих відлиг.

– вимагає дуже тонких снастей (волосінь 0,08–0,10 мм) та активної гри мормишкою. Найкраще клює під час тривалих відлиг. Лящ – тримається на великих глибинах (8–12 метрів). Потребує рясного підгодовування з додаванням кормового мотиля.

– тримається на великих глибинах (8–12 метрів). Потребує рясного підгодовування з додаванням кормового мотиля. Судак – виходить на полювання короткими «виходами» на світанку та у сутінках. Шукайте на глибоких брівках.

– виходить на полювання короткими «виходами» на світанку та у сутінках. Шукайте на глибоких брівках. Карась та Короп – у більшості водойм сплять. Виняток – ставки-охолоджувачі ТЕС або глибокі затоки з джерелами.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.