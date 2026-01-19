Яке релігійне свято відзначається 20 січня 2026: традиції та молитва

Свята 20 січня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Євтимія Великого

20 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Євтимія Великого. Це свято присвячене одному з найбільш шанованих пустельників, який став наставником для багатьох святих та фундатором чернечого життя в Палестині.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Євтимія Великого

Преподобний Євтимій народився у 377 році в місті Мелітині у Вірменії. Його народження вважалося дивом, оскільки батьки тривалий час були бездітними. З юних років він присвятив себе служінню Богу, а згодом вирушив до Єрусалима, щоб оселитися в печері поблизу Фаранської лаври.

Євтимій Великий прославився як засновник багатьох монастирів та суворий аскет. За переказами, він мав потужний дар зцілення, вигнання нечистих духів та молитви, яка могла зупиняти посуху. Попри свою славу, він завжди залишався лагідним і смиренним, навчаючи ченців любові та працьовитості. Преподобний Євтимій дожив до 95 років і мирно відійшов до Господа у 473 році.

Його внесок у християнську віру настільки значущий, що Церква поставила його в один ряд із Антонієм Великим та Макарієм Єгипетським, пам'ять якого ми вшановували вчора.

Молитви дня

О, преподобний і богоносний отче наш Євтимію! Поглянь на нас милостиво і піднеси свою потужну молитву до Господа Сил. Ти, що в пустелі переміг пристрасті і сподобився великих дарів, допоможи і нам у нашій земній боротьбі. Зміцни нашу віру, даруй нам мир у душах і зцілення тілесним немочам. Моли Бога, щоб захистив землю нашу від ворогів і дарував нам спасіння вічне. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 20 січня називали «Юхимовим днем» або «Зимовим Юхимом». Наші предки уважно стежили за природою, адже цей день вважався визначальним для прогнозу на весну:

Якщо опівдні світить яскраве сонце – весна буде ранньою та погожою.

Якщо почалася сильна завірюха – сніжна погода триматиметься ще цілий тиждень, а Масниця буде холодною.

Похмурий день без сонця – наприкінці лютого вдарять сильні морози.

Вітер цього дня – літо буде дощовим та вітряним.

Цей день традиційно вважався сприятливим для весіль, адже скоро розпочинався Великий піст, під час якого вінчання не проводилися. Проте люди намагалися бути обережними з гострими предметами: вірили, що поранити руку на Юхима – до хвороб у родині.