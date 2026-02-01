День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»

За припущеннями істориків, у Європі дослухалися до прогнозів бабаків ще з часів Римської імперії

2 лютого 2026 року в Україні та світі відзначатиметься День бабака. В цей день люди намагаються за поведінкою бабаків визначити: якою буде весна та коли вона прийде. Якщо бабак виходить з нори і не бачить своєї тіні, очікується тепла і рання весна.

«Главком» розповідає традиції святкування, історію цього дня та цікаві факти про бабаків.

Зміст

Історія Дня бабака

Ритуал пробудження бабака прийшов до нас з Америки. Вважається, що туди його ще у 18 столітті привезли переселенці з Німеччини. У 1886 році відбулося перше святкування Дня бабака у США. У містечку Панксатон вранці 2 лютого люди дістали з нори бабака на ім'я Філ. Згодом Панксатон назвали Всесвітнім центром погоди.

Наразі у світі найвідомішим бабаком є Великий Філ. Він живе в американському штаті Пенсильванія на Індичій гірці. Тваринка має шалену популярність та власну вебсторінку, попри те, що більшість її передбачень виявилися помилковими.

Панксатонський Філ в Америці вважається найпершим офіційним бабаком-метеорологом фото: Reuters

Вже 137 років поспіль, з початку заснування свята, бабак прокидається цього дня від сплячки та люди спостерігають за його поведінкою:

якщо день похмурий і тваринка не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла;

якщо бабак бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів.

День Бабака та Стрітення

За припущеннями істориків, у Європі дослухалися до прогнозів тварин ще з часів Римської імперії. Ймовірно, римську традицію згодом перейняли християни, адже 2 лютого церква святкує Стрітення Господнє. Католики цього дня завжди освячують свічки, які мають захистити дім від зими.

На Стрітення в українців існує народна прикмета, пов'язана з погодою, адже цього дня «зима зустрічається з весною»:

Якщо на свято погода ясна і сонячна, такою і весна буде.

Коли на свято падає сніг та морозно, значить зима «перемогла» і до кінця лютого не відступить.

Тобто прогнозувати погоду 2 лютого було розповсюдженим явищем у наших пращурів з давніх часів.

10 цікавих фактів про бабаків

Бабаки травоїдні, але можуть поїдати і дрібних комах, таких як коники, равлики, різні личинки. В Європі навчені бабаки були частими супутниками бродячих музикантів. Схід сонця бабаки зустрічають свистом. Бабакам дуже важливо правильно обрати момент для розмноження. Якщо дитинчата з’являться занадто рано, то їм не буде чим харчуватися, адже необхідні рослини ще не виростуть. А якщо занадто пізно – то не встигнуть набрати достатню кількість жиру для зимової сплячки. Бабаків використовують в медичних дослідах для вивчення хронічного гепатиту B і раку печінки. Людину бабак може побачити аж за 400 м. Зір у нього набагато краще слуху, тому, тікаючи в нору, бабак змушує інших бабаків дуже сильно насторожитися. Щоб привернути до себе увагу інших бабаків, під час бігу бабак махає хвостом, повідомляючи, що пора ховатися в норі. На бабаків полюють. Вони цінуються за свій жир і м’ясо. Найвищий в світі пам’ятник бабака розташований в високогірному селі Мугур-Акси. Його висота – 2,5 метри. Один бабак може зрушити і переробити 320 кг ґрунту, коли риє собі нору. Якщо один з бабаків помічає небезпеку, він встає на задні лапи і починає свистіти, щоб попередити інших бабаків.

Українські пухнасті «синоптики»

Цікаво, що в Україні є свої бабаки, які прогнозують погоду – Тимко з Харкова та Вікентій з Києва. Раніше передбачали погоду також два львівських бабаки, Мишко та Маруся, але вони померли наприкінці 2023 року.

Харківський бабак Тимко знаходиться під опікою лабораторії ХНУ ім. Каразіна. Свято на Харківщині започаткували у 2004 році на біостанції в Гайдарах під Змієвом. Відтоді змінилося вже три покоління звіряток-«синоптиків». Через повномасштабне вторгнення РФ, бабак Тимко III потрапив під окупацію в селі Нестерівка. Восени 2022 населений пункт звільнили, тваринка не постраждала, та знов виконує своє важливе завдання на свято.

Харківський бабак Тимко ІІІ фото: Олена Клименко / «Суспільне Харків»

У Львові бабаків завжди будять на свято Стрітення Господнього. Вони мешкають в Дитячому еколого-натуралістичному центрі.

Домівка столичного бабака Вікентія розташована в зоопарку «12 місяців». Він живе у зоопарку майже дев'ять років, за цей час його лише один раз будили до Дня бабака 2 лютого, утім співробітники «12 місяців» проти того, щоб спеціально будити гризунів.

Традиції та мета свята

Цього дня люди збираються разом та йдуть на гірку, де живе бабак. О 7:25 вони дістають тварину з нори. Далі уважно стежать за поведінкою бабака, що має вказати, яка погода очікується протягом наступних тижнів.

Професійні синоптики відзначають важливість цього свята як способу привернути увагу до охорони природи, проте зауважують, що воно не має наукової основи для прогнозів погоди. Раніше в Українському гідрометцентрі з гумором прокоментували віщування бабаків, опублікувавши фото одного з них із підписом: «Я гризун, а не метеоролог».

День бабака важливий для привернення уваги до збереження природи фото: facebook / UkrHMC

Зауважимо, що в Україні степовий бабак у 2021 році був занесений до Червоної книги як вид, що зникає. Тому головним сенсом свята є привернення уваги до захисту гризунів.

Існування бабака пов'язане з цілинами та перелогами, тому збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців, роз'яснили спеціалісти.