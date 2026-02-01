Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
2 лютого – День бабака
фото: unsplash.com

За припущеннями істориків, у Європі дослухалися до прогнозів бабаків ще з часів Римської імперії

2 лютого 2026 року в Україні та світі відзначатиметься День бабака. В цей день люди намагаються за поведінкою бабаків визначити: якою буде весна та коли вона прийде. Якщо бабак виходить з нори і не бачить своєї тіні, очікується тепла і рання весна.

«Главком» розповідає традиції святкування, історію цього дня та цікаві факти про бабаків.

Зміст

Історія Дня бабака

Ритуал пробудження бабака прийшов до нас з Америки. Вважається, що туди його ще у 18 столітті привезли переселенці з Німеччини. У 1886 році відбулося перше святкування Дня бабака у США. У містечку Панксатон вранці 2 лютого люди дістали з нори бабака на ім'я Філ. Згодом Панксатон назвали Всесвітнім центром погоди.

Наразі у світі найвідомішим бабаком є Великий Філ. Він живе в американському штаті Пенсильванія на Індичій гірці. Тваринка має шалену популярність та власну вебсторінку, попри те, що більшість її передбачень виявилися помилковими.

Панксатонський Філ в Америці вважається найпершим офіційним бабаком-метеорологом
Панксатонський Філ в Америці вважається найпершим офіційним бабаком-метеорологом
фото: Reuters

Вже 137 років поспіль, з початку заснування свята, бабак прокидається цього дня від сплячки та люди спостерігають за його поведінкою:

  • якщо день похмурий і тваринка не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла;
  • якщо бабак бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів.

День Бабака та Стрітення

За припущеннями істориків, у Європі дослухалися до прогнозів тварин ще з часів Римської імперії. Ймовірно, римську традицію згодом перейняли християни, адже 2 лютого церква святкує Стрітення Господнє. Католики цього дня завжди освячують свічки, які мають захистити дім від зими.

Читайте також: Стрітення Господнє 2026: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони

На Стрітення в українців існує народна прикмета, пов'язана з погодою, адже цього дня «зима зустрічається з весною»:

  • Якщо на свято погода ясна і сонячна, такою і весна буде.
  • Коли на свято падає сніг та морозно, значить зима «перемогла» і до кінця лютого не відступить.

Тобто прогнозувати погоду 2 лютого було розповсюдженим явищем у наших пращурів з давніх часів.

10 цікавих фактів про бабаків

  1. Бабаки травоїдні, але можуть поїдати і дрібних комах, таких як коники, равлики, різні личинки.
  2. В Європі навчені бабаки були частими супутниками бродячих музикантів.
  3. Схід сонця бабаки зустрічають свистом.
  4. Бабакам дуже важливо правильно обрати момент для розмноження. Якщо дитинчата з’являться занадто рано, то їм не буде чим харчуватися, адже необхідні рослини ще не виростуть. А якщо занадто пізно – то не встигнуть набрати достатню кількість жиру для зимової сплячки.
  5. Бабаків використовують в медичних дослідах для вивчення хронічного гепатиту B і раку печінки.
  6. Людину бабак може побачити аж за 400 м. Зір у нього набагато краще слуху, тому, тікаючи в нору, бабак змушує інших бабаків дуже сильно насторожитися. Щоб привернути до себе увагу інших бабаків, під час бігу бабак махає хвостом, повідомляючи, що пора ховатися в норі.
  7. На бабаків полюють. Вони цінуються за свій жир і м’ясо.
  8. Найвищий в світі пам’ятник бабака розташований в високогірному селі Мугур-Акси. Його висота – 2,5 метри.
  9. Один бабак може зрушити і переробити 320 кг ґрунту, коли риє собі нору.
  10. Якщо один з бабаків помічає небезпеку, він встає на задні лапи і починає свистіти, щоб попередити інших бабаків.

Українські пухнасті «синоптики»

Цікаво, що в Україні є свої бабаки, які прогнозують погоду – Тимко з Харкова та Вікентій з Києва. Раніше передбачали погоду також два львівських бабаки, Мишко та Маруся, але вони померли наприкінці 2023 року.

Харківський бабак Тимко знаходиться під опікою лабораторії ХНУ ім. Каразіна. Свято на Харківщині започаткували у 2004 році на біостанції в Гайдарах під Змієвом. Відтоді змінилося вже три покоління звіряток-«синоптиків». Через повномасштабне вторгнення РФ, бабак Тимко III потрапив під окупацію в селі Нестерівка. Восени 2022 населений пункт звільнили, тваринка не постраждала, та знов виконує своє важливе завдання на свято.

Харківський бабак Тимко ІІІ
Харківський бабак Тимко ІІІ
фото: Олена Клименко / «Суспільне Харків»

У Львові бабаків завжди будять на свято Стрітення Господнього. Вони мешкають в Дитячому еколого-натуралістичному центрі.

Домівка столичного бабака Вікентія розташована в зоопарку «12 місяців». Він живе у зоопарку майже дев'ять років, за цей час його лише один раз будили до Дня бабака 2 лютого, утім співробітники «12 місяців» проти того, щоб спеціально будити гризунів.

Традиції та мета свята

Цього дня люди збираються разом та йдуть на гірку, де живе бабак. О 7:25 вони дістають тварину з нори. Далі уважно стежать за поведінкою бабака, що має вказати, яка погода очікується протягом наступних тижнів.

Професійні синоптики відзначають важливість цього свята як способу привернути увагу до охорони природи, проте зауважують, що воно не має наукової основи для прогнозів погоди. Раніше в Українському гідрометцентрі з гумором прокоментували віщування бабаків, опублікувавши фото одного з них із підписом: «Я гризун, а не метеоролог».

День бабака важливий для привернення уваги до збереження природи
День бабака важливий для привернення уваги до збереження природи
фото: facebook / UkrHMC

Зауважимо, що в Україні степовий бабак у 2021 році був занесений до Червоної книги як вид, що зникає. Тому головним сенсом свята є привернення уваги до захисту гризунів.

Існування бабака пов'язане з цілинами та перелогами, тому збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців, роз'яснили спеціалісти.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди свята тварини весна традиції свято зима погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
21 сiчня, 18:54
Яке релігійне свято відзначається 14 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 січня 2026: традиції та молитва
13 сiчня, 22:00
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
20 сiчня, 05:59
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
28 сiчня, 14:10
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 сiчня, 00:00
ЄС не погодив правила використання військового кредиту для Києва
Європейські столиці посперечалися через військові закупівлі України
13 сiчня, 13:09
Птахів варто підгодовувати під час сильних морозів, у звичайних умовах вони мають знаходити їжу самостійно
Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів
13 сiчня, 16:53
Для Росії присутність західних миротворців на сході України буде неприйнятним
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Вчора, 18:50
Із 5 лютого морози відчутно послабшають
Коли люті морози в Україні підуть на спад: синоптикиня назвала точну дату
Сьогодні, 16:50

Суспільство

День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова
Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова
Філософиня пояснила, як світ змінюється під впливом Трампа і що це означає для України
Філософиня пояснила, як світ змінюється під впливом Трампа і що це означає для України
У лютому в небі з’явиться Сніжний Місяць
У лютому в небі з’явиться Сніжний Місяць
Україну накрила нова хвиля арктичного холоду: коли чекати послаблення морозів
Україну накрила нова хвиля арктичного холоду: коли чекати послаблення морозів
Поліг під час боїв у Донецькому аеропорту. Згадаймо Володимира Бузенка
Поліг під час боїв у Донецькому аеропорту. Згадаймо Володимира Бузенка

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua