Яке релігійне свято відзначається 30 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 30 січня в церковному календарі – Собор Трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого

30 січня православна церква вшановує Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого. Це свято символізує єдність християнської віри та вшановує трьох найвидатніших отців церкви, чия теологічна спадщина сформувала основи церковного вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 січня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Собор Трьох святителів

Яке релігійне свято відзначається 30 січня 2026: традиції та молитва фото 1

Свято було встановлене в XI столітті у Константинополі. Згідно з церковними переказами, у той час виникла велика суперечка між вірянами: одні вважали вищим за інших Василія Великого за його аскетизм та організацію церкви, інші – Григорія Богослова за глибину думки, а треті – Івана Златоустого за його неперевершене красномовство.

Суперечки припинилися, коли всі три святі з’явилися єпископу Іоанну Євхаїтському і заявили: «Ми рівні перед Богом, у нас немає ні першого, ні другого». Вони наказали встановити спільне свято для їх вшанування. Відтоді цей день став святом соборності та духовної мудрості. Кожен із цих святителів залишив потужний слід у літургійній практиці та християнській філософії.

Молитва дня

О, пресвітлі світильники Церкви Христової, Василію Великий, Григорію Богослове та Іване Златоустий! Ви, що словом і життям своїм Бога прославили, моліть Його за нас, грішних. Подайте нам мудрість у пізнанні істини, зміцніть нас у любові до ближнього і вбережіть від розбрату та невігластва. Нехай вашими молитвами запанує мир у душах наших та на землі нашій рідній Україні.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народній традиції цей день називали «Трисвяттям». Наші предки вірили, що прикмети на 30 січня допомагають визначити характер майбутньої весни та літа:

  • Якщо сонце вдень оточене колами – рік буде дуже врожайним.
  • Снігурі почали голосно співати – чекайте на снігопад та заметіль.
  • Дерева вкрилися рясним інеєм – весна прийде рано і буде теплою.
  • Місяць на небі має червонуватий відтінок – підійметься вітер, який принесе похолодання.

У цей день традиційно було заведено миритися з тими, з ким перебували у сварці, та уникати будь-яких конфліктів, щоб святі покровителі дарували злагоду в домі на весь рік.

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

