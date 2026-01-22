22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 22 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 січня в Україні відзначають одне з найважливіших державних свят – День Соборності. У світі сьогодні святкують День суперечливого одягу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Тимотея.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Соборності України

День Соборності України – офіційне національне свято, що відзначається на честь Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Також роком раніше було проголошено незалежність УНР. Відзначається щороку 22 січня на офіційному рівні, проте цей день не є вихідним.

Понад 100 років назад, а саме 22 січня 1919 року дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою. В наші дні це свято має величезне значення для кожного громадянина України.

У 1999 році Указом Президента України було запроваджене свято, яке назвали Днем Соборності України. День Соборності має величезне історичне та політичне значення в розбудові нашої держави.

Акт злуки демонструє бажання українців до об’єднання з метою розбудови суверенної держави. Возз’єднання України підсилило мрії українського народу до створення незалежної України, хоча вони втілилися через десятиліття – у 1991 році.

Міжнародні та національні свята

День суперечливого одягу

Кожен рік у четвертий четвер січня відзначається День суперечливого одягу або День непоєднуваних кольорів в одязі (Clashing Clothes Day) – свято нестандартних рішень, оригінальних поєднань та справжньої кольорової битви. День суперечливого одягу порушує норми традиційної моди. Це дивне свято, яке заохочує людей носити вбрання, що навмисно суперечить одне одному. Цей день присвячений порушенню норм моди та вираженню індивідуальності через одяг.

День світлого брауні

День світлого брауні (Blonde Brownie Day) відзначається 22 січня щорічно. Це чудове свято, присвячене світлим тістечкам, також відомим як “блонді”. Цей особливий день – чудова нагода поласувати цими смаколиками зі смаком ірисок, які є чудовою альтернативою традиційному шоколадному брауні.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Тимотея

22 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимотея. Він був улюбленим учнем апостола Павла та першим єпископом Ефеса. Тимотей супроводжував Павла у багатьох місіонерських подорожах і отримав від нього два послання, які увійшли до складу Нового Заповіту.

Святий Тимотей відомий своєю чистотою, вірністю Христу та ревною проповіддю. Він прийняв мученицьку смерть у 97 році в Ефесі, коли намагався зупинити язичницьку ходу. Його життя – це потужний приклад відданості своїм переконанням попри будь-які загрози.

Народні вірування та прикмети

За народним календарем цей день називали «Тимофій-напівзимник», оскільки вважалося, що половина зими вже минула. Звертали увагу на такі прикмети:

Якщо на вікнах з’явилися візерунки, спрямовані донизу – очікуйте швидкого потепління;

Якщо візерунки тягнуться вгору – морози будуть триматися довго і будуть потужними;

Якщо вдень світить сонце – весна прийде рано;

Запотіле скло у вікнах – до відлиги;

Снігопад у цей день – до гарного врожаю зернових.

Історичні події

1506 рік – перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;

1648 рік – починається Хмельниччина;

1861 рік – французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;

1918 рік – у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;

1919 рік – Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;

1942 рік – з Києва вирушає перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);

1963 рік – Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписують у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 рік – відбувається перший регулярний політ «Боїнга 747» з пасажирами на борту – літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився у Лондоні;

1990 рік – майже все населення Баку виходить на поховання жертв «Чорного січня»;

1992 рік – канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;

1992 рік – Філіппіни визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;

1992 рік – 22-23 січня відбувається І Всесвітній конгрес українців;

2006 рік – Ево Моралес (за етнічним походженням – аймара) складає присягу як Президент Болівії і стає першим представником корінного населення, який очолив державу;

2010 рік – Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;

2014 рік – перші загиблі на Майдані у Києві.

Іменини

День ангела святкують: Тимофій (Тимотей), Петро, Гавриїл, Георгій, Леонтій, Макар, Анастасія.