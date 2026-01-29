Церковний календар на лютий 2026 року: Стрітення Господнє та початок Великого посту

Свята у церковному календарі на лютий 2026 року

Лютий 2026 року в православному календарі позначений одним із дванадцяти найбільших свят – Стрітенням Господнім. Окрім цього, останній місяць зими є періодом поступового переходу від різдвяно-хрещенських циклів до підготовки до Світлого Воскресіння Христового.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше від староюліанського стилю.

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік головних свят у лютому 2026 року за новим календарем.

Головні церковні свята у лютому 2026 року

2 лютого – Стрітення Господнє (велике дванадесяте свято)

Одне з найдавніших християнських свят – зустріч немовляти Ісуса з праведним Симеоном та пророчицею Анною в Єрусалимському храмі. У храмах освячують свічки (громниці). Традиційно в цей день не виконують важку роботу, запалюють освячені свічки вдома для захисту дому. Народна прикмета: якщо на Стрітення погода ясна – весна буде рання; похмура – ще довго стоятиме зима.

15 лютого – Неділя про Страшний суд (м’ясопусна неділя)

Остання неділя, коли дозволено м’ясо перед постом. Читання Євангелія про Страшний суд. З понеділка (16 лютого) вже не їдять м’ясо, але можна молочне, яйця, рибу (сирна седмиця).

22 лютого – Сиропусна неділя (Прощення, сирна неділя)

Останній день перед Великим постом. Закінчується Тиждень сиру (сирна седмиця). У храмах – особлива служба прощення: віряни просять один в одного прощення, миряться. Ввечері – початок посту.

23 лютого – Початок Великого посту (Чистий понеділок)

Перший день Великого посту 2026 року. Триває до 11 квітня (напередодні Великодня). Перші дні – особливо суворі (сухоїдіння або гаряча їжа без олії).

Піст – 40 днів + Страсний тиждень.

Поминальні дні

14 лютого – М’ясопусна (вселенська) батьківська субота

Остання субота перед Великим постом. У церквах служать панахиди за всіх спочилих православних християн. Це день особливого поминання померлих родичів. Після цієї суботи вже забороняється м’ясна їжа – починається сирна седмиця.

Перелік свят у церковному календарі на лютий 2026 року: