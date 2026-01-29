Церковний календар на лютий 2026 року: Стрітення Господнє та початок Великого посту
Свята у церковному календарі на лютий 2026 року
Лютий 2026 року в православному календарі позначений одним із дванадцяти найбільших свят – Стрітенням Господнім. Окрім цього, останній місяць зими є періодом поступового переходу від різдвяно-хрещенських циклів до підготовки до Світлого Воскресіння Христового.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше від староюліанського стилю.
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік головних свят у лютому 2026 року за новим календарем.
Головні церковні свята у лютому 2026 року
-
2 лютого – Стрітення Господнє (велике дванадесяте свято)
Одне з найдавніших християнських свят – зустріч немовляти Ісуса з праведним Симеоном та пророчицею Анною в Єрусалимському храмі. У храмах освячують свічки (громниці). Традиційно в цей день не виконують важку роботу, запалюють освячені свічки вдома для захисту дому. Народна прикмета: якщо на Стрітення погода ясна – весна буде рання; похмура – ще довго стоятиме зима.
-
15 лютого – Неділя про Страшний суд (м’ясопусна неділя)
Остання неділя, коли дозволено м’ясо перед постом. Читання Євангелія про Страшний суд. З понеділка (16 лютого) вже не їдять м’ясо, але можна молочне, яйця, рибу (сирна седмиця).
-
22 лютого – Сиропусна неділя (Прощення, сирна неділя)
Останній день перед Великим постом. Закінчується Тиждень сиру (сирна седмиця). У храмах – особлива служба прощення: віряни просять один в одного прощення, миряться. Ввечері – початок посту.
-
23 лютого – Початок Великого посту (Чистий понеділок)
Перший день Великого посту 2026 року. Триває до 11 квітня (напередодні Великодня). Перші дні – особливо суворі (сухоїдіння або гаряча їжа без олії).
Піст – 40 днів + Страсний тиждень.
Поминальні дні
-
14 лютого – М’ясопусна (вселенська) батьківська субота
Остання субота перед Великим постом. У церквах служать панахиди за всіх спочилих православних християн. Це день особливого поминання померлих родичів. Після цієї суботи вже забороняється м’ясна їжа – починається сирна седмиця.
Перелік свят у церковному календарі на лютий 2026 року:
|
Дата
|
Православне свято
|1 лютого
|святого мученика Трифона
|
2 лютого
|
Стрітення Господнє
|
3 лютого
|
святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці
|4 лютого
|святого преподобного Ісидора Пилусіотського
|5 лютого
|святої мучениці Агафії
|6 лютого
|святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана
|7 лютого
|святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського
|8 лютого
|святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії
|9 лютого
|святого мученика Никифора
|
10 лютого
|
святого мученика Харлампія
|
11 лютого
|
святого священномученика Власія, єпископа Севастійського
|12 лютого
|святого Мелетія, архієпископа Антіохійського
|
13 лютого
|
святого преподобного Мартиніана
|14 лютого
|М’ясопусна поминальна субота (Вселенська батьківська субота) однє
|
15 лютого
|
святого апостола Онисима
|
16 лютого
|
святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших
|17 лютого
|святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани
|
18 лютого
|
Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського
|19 лютого
|святого апостола Архипа
|
20 лютого
|
святого преподобного Льва, єпископа Катанського
|21 лютого
|святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського
|
22 лютого
|
Неділя про Страшний суд (М’ясопусна неділя); віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії
|
23 лютого
|
початок Великого посту
|24 лютого
|перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя
|25 лютого
|про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського
|26 лютого
|святого Порфирія, єпископа Газського
|27 лютого
|святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта
|28 лютого
|святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового
