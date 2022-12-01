Соцмережі вибухнули жартами про фото терориста Гіркіна з «фронту» 

Українці пам'ятають, що за воєнного злочинця призначено велику винагороду

Російський терорист, ватажок бойовиків «ДНР» і один із фігурантів справи про збиття пасажирського рейсу MH17 Ігор Гіркін (Стрєлков) оприлюднив фото в мережі, чим викликав бурхливу реакцію в мережі.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко, фахівці вже витягли з метаданих знімка усю необхідну інформацію, яку треба було побачити.

«Друзі, Стрєлков уже готовий сісти за свої злочини. Ось такі фотографії публікують його друзі: у землянці ховається. Нічого це ненадовго. Добре, що ці дурники не вміють видаляти метадані. Що треба – ми вже побачили», – написав він.

Водночас українці жартують, що за інформацію про терориста обіцяно солідну суму винагороди, відтак можна спробувати заробити на пошуках бойовика.

Як відомо, керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов пояснив, чому у винагороду за спійманого терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова пропонують $100 тис. Адже він є важливим носієм інформації, і перш за все – для міжнародного кримінального судочинства.

Інші користувачі мережі теж почали висувати свої здогадки про те, де перебуває Гіркін. Зокрема, помітили, що терорист погладшав, а тому, ймовірно, він тільки вигадує, буцімто перебуває на фронті.

Нагадаємо, нещодавно окружний суд у Гаазі дійшов висновку, що Гіркін був функціональним виконавцем збиття літака MH17, оскільки командував бойовиками на Донбасі, які збивали українські військові літаки та гелікоптери. Попри те, що він міг не знати про застосування зенітно-ракетного комплексу «Бук» 17 липня 2014 року, сам ЗРК було поставлено з його відома.

Тож провину Ігоря Гіркіна було доведено. Нідерландський суд засудив його до довічного ув'язнення.