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СБУ передала до суду справу агента РФ, який працював на терориста Гіркіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ передала до суду справу агента РФ, який працював на терориста Гіркіна
Передачу закритих відомостей Гіркіну ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах
Фото: Hromadske

Зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Служба безпеки завершила досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на східному напрямку, повідомляє пресслужба СБУ.

Обох зловмисників затримали в ході спецоперацій на території Донецької області. Серед затриманих – особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.

На колишнього «министра обороны НДР» вийшов через заборонену соцмережу «Одноклассники» після початку повномасштабного вторгнення. Там він запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України. За вказівками російського терориста, його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

СБУ передала до суду справу агента РФ, який працював на терориста Гіркіна фото 1

Крім того, зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

СБУ передала до суду справу агента РФ, який працював на терориста Гіркіна фото 2

Встановлено, що передачу закритих відомостей ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

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Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

Іншим поплічником окупантів виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії був завербований представником ФСБ.

За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.

Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їх геолокацію.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін.

Теги: СБУ озброєння Ігор Гіркін Одноклассники війна розслідування

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