Спецслужби України та Ізраїлю викрили канал контрабанди кокаїну



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Організаторами наркобізнесу є громадяни Ізраїлю та України

Наркотики перевозились авіаційним транспортом у подвійних стінках багажу наркокур’єрів, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з ізраїльськими колегами провели спецоперацію з викриття та ліквідації міжнародного каналу контрабанди кокаїну з Панами до Ізраїлю транзитом через Україну. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ встановили, що наркотики перевозились авіаційним транспортом у подвійних стінках багажу наркокур’єрів.

«Організаторами наркобізнесу є громадяни Ізраїлю та України. «Гонорар» курʼєрів становив від 1 до 4 тис. доларів за рейс. Для конспірації зловмисники використовували різних наркокур’єрів під час перевезення товару - одні доставляли кокаїн з Панами в Україну, інші - з нашої країни до Ізраїлю», - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що наприкінці грудня 2018 року до Панами вилетіти чергові наркокур’єри для доставки кокаїну в Україну. Вони мали повернутися до України на початку січня 2019 року, однак організатори каналу контрабанди декілька разів змінювали дату відльоту.

«У середині січня 2019 року, за інформацією СБУ, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час проходження митного контролю двох громадян України, які подорожували разом під виглядом сімейної пари, виявлено майже 3,5 кілограма кокаїну, що був прихований у подвійних стінках валізи чоловіка. З’ясовано також, що валізу чоловік мав передати своєму брату одразу після поверненню в Україну», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба повідомляє, що було затримано п’ятьох людей, серед яких організатори каналу контрабанди.

«На території України та Ізраїлю тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до функціонування каналу контрабанди кокаїну. За їх результатами в нашій країні буде прийнято рішення щодо пред’явлення фігурантам справи підозри за ст. 305 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у порту «Південний» вилучили рекордну партію кокаїну. Правоохоронці перекрили незаконне постачання 257 кг кокаїну, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже мільярд гривень.

Нагадаємо, 16 лютого поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи.

Співробітники Держприкордонслужби України спільно з СБУ та працівниками митниці затримали на Закарпатті громадянина Туреччини, який спробував перевезти партію наркотиків до Угорщини.