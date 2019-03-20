На Одещині СБУ викрила трьох «телефонних терористів»



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За «телефонні розваги» підозрюваним світить до 5 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох мешканців Одеської області, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення із погрозами терористичного характеру.

Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє «Главком».

«В обласному центрі правоохоронці затримали чоловіка, який із хуліганських мотивів повідомив про мінування адміністративної будівлі Управління СБУ в Одеській області», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оперативники спецслужби викрили мешканця Черкащини, який здійснив телефонне повідомлення про нібито закладену вибухівку на одній з одеських автостанцій.

«У такий же спосіб вирішив «розважитися» і мешканець одного із селищ Одещини, який у стані алкогольного сп’яніння двічі телефонував до поліції з погрозами підірвати будинок сусіда та місцевий клуб», - додають у спецслужбі.

Після ретельного обстеження вказаних об`єктів та прилеглої до них території вибухових пристроїв та відповідних речовин не виявлено.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п’яти років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

«Телефонним терористам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.