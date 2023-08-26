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Білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою
Білоруси пошкодили прикордонну інфраструктуру Литви
фото: Erik Peinar

Вільнюс вимагає в Мінська якнайшвидше надати пояснення

Двоє осіб незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви і пошкодили прикордонну інфраструктуру. Вільнюс уже вручив Мінську ноту протесту. Про це повідомило міністерство закордонних справ Литви.

У заяві відомства сказано, що 22 серпня дві людини незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви та за допомогою акумуляторних циркулярних пил по металу розрізали дві опори камер відеоспостереження. Після цього невідомі повернулися назад до Білорусі.

Інцидент трапився на території кабельного пункту пропуску Варенського прикордонного загону держприкордонслужби поблизу села Мустейка.

«Міністерство закордонних справ суворо зажадало від Білорусі якнайшвидше надати пояснення щодо цього інциденту та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому», – йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Нагадаємо, Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас« на межі з Білоруссю. 

Як відомо, Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю. Також відомо, що балтійські держави та Польща можуть закрити кордон із цією країною.

Також повідомлялося, що профільні відомства Литви обговорюють можливість перекриття кордону не тільки з Білоруссю, але і з Росією, у разі виникнення на кордоні провокацій.

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Теги: Литва Білорусь кордон

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