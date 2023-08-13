Нічні вибухи в Криму були спецоперацією СБУ: окупанти зазнали значних втрат

Попередньо, внаслідок атаки десятки росіян були вбитих і поранених

Минулої ночі окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

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За даними джерел, 17 дронів атакували логістичну базу російських загарбників неподалік тимчасово окупованої Євпаторії. Зазначається, що дрони військової контррозвідки СБУ вдарили по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

Точний масштаб пошкоджень ще уточнюється, однак, попередньо, йдеться про десятки вбитих і поранених окупантів та багато пошкодженої техніки.

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Нагадаємо, минулої ночі, 12 серпня мешканці Кримського півострова повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне. А російські окупанти в цей час вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом.

Окупаційна влада півострова повідомила, що в різних районах Криму вночі 12 серпня нібито спрацювали сили ППО. Водночас міноборони країни-агресорки поінформувало, що Україна нібито атакувала Крим 20 безпілотниками, але цю атаку начебто було припинено.

Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.

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Пізніше стало відомо про другу серію вибухів у Керчі. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.

Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами.

Також через атаки на Кримський міст 12 серпня біля нього утворився величезний затор.