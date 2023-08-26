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Гарантії безпеки. Україна розпочала переговори з Канадою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гарантії безпеки. Україна розпочала переговори з Канадою
фото з відкритих джерел

Двостороння угода зробить нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО

Україна й Канада розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки у межах спільної Декларації країн G7. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Посадовець розповів, що він здійснює координацію перемовин за дорученням президента Володимира Зеленського. Перший раунд переговорів провів заступник Єрмака Ігор Жовква.

«Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами», – заявив глава Офісу президента.

За його словами, двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО.

«Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі – єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки», – наголосив Єрмак.

Декларація G7 про підтримку України

Текст спільної Декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Як відомо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

Нагадаємо, що на днях Велике Герцогство Люксембург приєналося до Декларації G7. Також цей крок зробила й Республіка Косово. 

Крім того, до цих гарантій вже доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія та Румунія.

Теги: Канада Україна переговори

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