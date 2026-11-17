Представник Кремля наголосив, що Москва не має наміру відступати від своїх вимог

Росія не готова змінювати свою позицію щодо вступу України до НАТО. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що членство України в Північноатлантичному альянсі є «категорично неприйнятним» для Москви. Так він відповів на запитання журналістів про можливість зміни російської позиції під час переговорів щодо України, пише «Главком».

Рябков наголосив, що Москва не має наміру відступати від своїх вимог. За його словами, саме інша сторона переговорів повинна продемонструвати готовність до компромісів.

«Щодо компромісів, хочу сказати, що саме інша сторона має продемонструвати готовність до них», – заявив російський дипломат.

Водночас Рябков зазначив, що наразі немає чіткого розуміння параметрів і орієнтирів для продовження тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, також не визначені дата та місце наступного раунду зустрічей.

Російський посадовець додав, що тему України можуть порушити під час запланованої на 19 листопада зустрічі лідерів Росії, США та Китаю – Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзінпіна – у китайському Шеньчжені.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.