Президент Фінляндії Александр Стубб відреагував на повідомлення про нібито вимогу Росії щодо виходу його країни з НАТО в межах переговорів про завершення війни в Україні. Він заявив, що членство Фінляндії в Альянсі не буде скасоване за жодних обставин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фінське видання Ilta-Sanomat.

Журналісти запитали у президента, що він думає про повідомлення німецького видання Bild, яке раніше написало про нібито російську вимогу щодо виходу Фінляндії з Північноатлантичного альянсу.

За інформацією Bild, таку умову Москва начебто висунула під час переговорів в Абу-Дабі. Стубб відреагував категорично та назвав це твердження несерйозним.

«Це не є серйозним твердженням у жодному сенсі. Можу прямо сказати: Фінляндія приєдналася до НАТО у 2023 році й залишатиметься членом Альянсу, доки він існуватиме», – заявив президент.

Він наголосив, що питання членства Фінляндії в НАТО не підлягає перегляду. За словами Стубба, сама країна не хоче виходити з Альянсу, а НАТО не зацікавлене у припиненні її членства.

«Членство Фінляндії в НАТО не буде скасоване за жодних обставин. Фінляндія цього не хоче, і НАТО цього не хоче. Ми є гарантією безпеки для НАТО, так само як НАТО є гарантією безпеки для нас», – сказав Стубб.

Президент також зауважив, що особисто не чув подібної вимоги від жодного представника Росії. Він ще раз підкреслив, що не вважає такі повідомлення серйозними.

Що Стубб сказав про переговори щодо України

Під час спілкування з журналістами президент Фінляндії також висловився про перспективи завершення війни. Стубб заявив, що не вірить у досягнення миру в Україні до кінця року, хоча сподівається на позитивний результат.

«Я сподіваюся, що це станеться, але не вірю», – відповів він на запитання про можливість завершення війни до кінця року.

Стубб повідомив, що очікує від зустрічі лідерів коаліції охочих у Берліні рішень щодо фінансування України та сильного сигналу про подальшу підтримку нашої держави.

На думку фінського президента, переговорний процес має передбачати чіткий графік і порядок денний. Серед ключових питань він назвав:

гарантії безпеки для України;

територіальні питання;

післявоєнну відбудову;

відновлення довіри між сторонами;

припинення вогню;

безпеку Європи.

Президент також вважає важливим залучення європейських лідерів до безпосередніх контактів із російським керівництвом. За його словами, саме Володимир Путін ухвалює в Росії рішення щодо війни та миру, тому Європа має доносити йому спільну позицію.

Що передувало

Повідомлення про нібито вимогу Росії щодо виходу Фінляндії з НАТО з'явилося в німецькому виданні Bild. За його інформацією, Москва начебто пропонувала низку поступок у питаннях європейської безпеки в обмін на обмеження військової присутності НАТО в регіоні. Серед озвучених умов називали вихід Фінляндії з Альянсу та відмову від розміщення військових баз у країнах Балтії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Москва висувала таку вимогу під час переговорів щодо України. Він заявив, що питання виходу Фінляндії чи інших держав із НАТО не обговорювалося.

Раніше на повідомлення Bild відреагував міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен. Він назвав можливі російські пропозиції обурливими та наголосив, що Москва не може диктувати європейським державам умови їхньої оборонної політики.

Нагадаємо, Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Країна подала заявку на вступ разом зі Швецією після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінський прапор підняли біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, а держава стала 31-м членом організації.

До слова, раніше Кремль відреагував на повідомлення про нібито вимогу Росії щодо виходу Фінляндії з НАТО. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заперечив, що Москва висувала таку умову під час переговорів про завершення війни в Україні.