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Спікер парламенту Фінляндії виголосив промову в Раді українською мовою (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спікер парламенту Фінляндії виголосив промову в Раді українською мовою (відео)
Юссі Крістіан Галла-аго виступив у Верховній Раді
фото: скриншот відео

Галла-аго: «Героїчний опір України підштовхнув і додав Фінляндії сміливості діяти»

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Крістіан Галла-аго виступив із промовою у Верховній Раді українською мовою. Відео опубліковано в соцмережах.

Галла-аго виступав у Раді вчора, разом зі спікерами шести країн Європейського союзу та президентом Парламентської асамблеї НАТО. Його промова була повністю українською. 

Під час свого виступу спікер парламенту Фінляндії нагадав, що його країна у 1939 році зіштовхнулася з такою ж імперською агресією СРСР, як зараз Україна, і 24 лютого фіни добре пригадали події минулого. Він висловив розчарування тим, що після завершення «холодної війни» та розпаду СРСР Росія не змінилася. 

«Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов’язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їхнє існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою», – підкреслив Галла-аго. 

За його словами, героїчний опір України підштовхнув і додав Фінляндії сміливості діяти, ймовірно, маючи на увазі рішення вступати в НАТО та військову допомогу Україні.  

Також спікер нагадав, що Фінляндія передала Україні загалом 20 пакетів військової допомоги і продовжуватиме підтримку стільки, скільки буде необхідно. 

Крім того, Галла-аго порушив питання Голодомору. Він пояснив, що фінський парламент з формальних причин ніколи не видає декларацій щодо історичних подій та навіть не має процедури для цього. Однак минулого тижня очільники фінських фракцій з більшістю депутатів підписали спільну заяву про те, що бачать підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу з боку радянської влади. 

Українські депутати багато разів переривали виступ Галла-аго бурхливими оплесками і вставали з місць.

Нагадаємо, що в День пам’яті жертв Голодоморів, 25 листопада, спікери та представники парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі та Естонії взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради. 

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Теги: Фінляндія Верховна Рада українська мова Голодомор 1932-1933 років

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