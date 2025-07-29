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Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
Наприкінці травня 2024 року Мар’яну Чечелюк звільнили з полону, де вона перебувала 25 місяців
фото: скріншот з відео

Марʼяна Чечелюк, слідча з Маріуполя, поділилася спогадами про те, як під час полону було викрито інформацію, що вона не цивільна полонена

Марʼяна Чечелюк, слідча родом з Маріуполя, яка провела у російському полоні в Оленівці 25 місяців, поділилася жахливими спогадами про зраду серед своїх, що ледь не коштувала їй життя. В одну з ночей її викликали до кімнати, де було розкрито її особистість, а також зв'язок з військовими, який вона раніше приховувала від російських катів. Про це в інтерв’ю Раміні розповіла Мар’яни Чечелюк, передає «Главком». 

Марʼяна розповіла, що після того, як її завели в камеру, одного разу вночі, після відбою, викликали до кабінету, де і сталася розмова з окупантами.

Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні фото 1
скріншот з відео

«Я заходжу туди й розумію, що в цьому кабінеті чоловік 15-20, це точно. Там така табуретка дуже низенька стояла в кутку. Мені кажуть: «К стене, садись». Я саджуся. І він мені говорить: «Мар'яшка, наї**ала ти нас». Говорить: «Ти знаєш, в чому? У мене тут щось для тебе є». І він підносить мені телефон до вуха», – переповідає Мар’яна Чечелюк.

Мар'яна Чечелюк – поліцейська з Маріуполя, яка разом зі своїм обранцем Владиславом Адріановим – бійцем бригади «Азов», теж пройшла російський полон в Оленівці. Пара брала участь в обороні «Азовсталі» в Маріуполі у 2022 році.

У телефоні Марʼяна почула: «Мар’яна – це дівчина Білого. Вона була на «Азовсталі» зі своєю сестрою». Ця інформація виявилася критичною, адже весь час у полоні Марʼяна прикидалася просто цивільною, аби уникнути посилених допитів та репресій. «І все. Хтось здав. Хтось сказав цю інформацію», – підсумувала Мар’яна Чечелюк.

Наприкінці травня 2024 року Мар’яну Чечелюк звільнили з полону, де вона перебувала 25 місяців. Мар'яна 2022 року працювала слідчою в Маріуполі. На завод «Азовсталь» вона потрапила разом з молодшою сестрою як цивільна. Коли тамтешні захисники виходили в так званий «почесний полон», її мали просто відпустити, але цього не сталося. За час полону вона побувала в семи російських буцегарнях.

До слова, у колонії в Оленівці були дуже складні умови для перебування українських військових. Байраки були дуже переповнені, а нормальної води не було. Про це в інтерв’ю Раміні розповів військових бригади «Азов» Владислав «Білий» Андріанов, передає «Главком».

«Вода була тільки технічною, привезена з якоїсь водойми пожежними машинами. Без нормального харчування – в нас люди непритомніли просто на перевірках. Щодня було по дві перевірки, де ми повинні були вишикуватися і стояти, чекати, поки нас порахують. Щодня хтось просто отак стоячи на місці, втрачав свідомість від того, що було повне виснаження після трьох місяців боїв в Маріуполі. Й від нестачі поживних елементів з їжі в самій Оленівці, бо годували дуже погано», – розповів він.

Теракт в Оленівці Андріанов назвав одним реченням: «Нас просто цинічно підірвали уві сні».

Нагадаємо, на території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

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За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров'ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.

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Теги: росія окупанти Азов полон Азовсталь

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