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Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах

glavcom.ua
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Сучасна війна – мінімальними витратами досягається максимальний результат

Війна насамперед це економіка.

Так, ми непорівнянні за масштабами та ресурсами. Але в нас уже давно триває асиметрична війна. Танк вартістю $5 млн знищується роєм дронів вартістю $10 тис. Крейсер вартістю $750 млн., знищується ракетами вартістю $20 млн. Ось і атака українських дронів на російські аеропорти 5-6 липня 2025 року – чудовий приклад асиметричної війни. Загальна кількість випущених дронів України оцінюється в 300 штук за два дні.

Це призвело до скасування майже (!) 2 тис рейсів по всій Росії Прямі збитки оцінюються приблизно в $200-$250 млн за два дні, непрямі (довгострокові наслідки) ще в $100-$200 млн. Разом $300-$450 млн (!)

За середньої вартості далекобійних дронів у $70-$150 тис дол (візьмемо $110 тис), прямі витрати України на цю операцію становили близько $33 млн. Як на мене, мультиплікатор X10 є більш ніж гідним результатом (!) с точкі зору економічної ефективності. Тож треба продовжувати!

Нехай забудуть, що таке авіація і радіють життю на болотах! І, до речі, питання, чому міжнародні авіа перевізники наражають свої літаки і життя пасажирів на небезпеку і продовжують авіаперевезення з росією? Мені здається, потрібно чесно визнати, що територія аеропортів – зона підвищеної небезпеки та авіасполучення з росією має бути зупинено, як і зупинено страхове покриття. Думаю, при згоранні першого літака це станеться миттєво.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія озброєння Україна

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Анатолій Амелін

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