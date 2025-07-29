Зеленський підписав закон: родини загиблих у полоні військових отримають 15 млн грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, щоб полонені українці отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники

Законопроєкт вносить уточнення до умов надання одноразової грошової допомоги в період воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. Про це інформує «Главком» із посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Законопроєкт № 13168 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» вносить уточнення до умов надання одноразової грошової допомоги в період воєнного стану.

Нові положення закону передбачають виплати у таких випадках:

загибель (смерть) військових у полоні;

встановлення інвалідності;

часткова втрата працездатності без визнання інвалідності.

Раніше Міністерство оборони пояснювало, що згідно з цими нормами, родини військових, що загинули в полоні під час дії воєнного стану, отримають одноразову грошову допомогу в зазначеному розмірі.

Важливо, що зі змінами закон чітко визначає право на отримання такої допомоги, наголошуючи, що допомога не надається у разі добровільної здачі в полон.

Крім того, закон продовжив термін для здійснення виплат у випадку поранення, травми, контузії чи захворювання, що спричинили часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності. Тепер цей термін становить один рік замість трьох місяців. Ця норма поширюється як на діючих військовослужбовців, так і на тих, хто вже звільнений зі служби.

Також оновлено процедуру визначення розміру виплат у разі зміни групи інвалідності.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України». Відповідне позначення з’явилося на сайті Верховної ради України, пише «Главком».

Законом пропонується надати військовослужбовцям СБУ право використовувати і застосовувати зброю та бойову техніку в порядку та випадках, установлених для ЗСУ, під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, при виконанні завдань щодо участі в обороні.