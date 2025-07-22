Нічний удар по Києву 21 липня: пожежі ліквідовано, аварійні роботи тривають

У ніч проти 21 липня Київ опинився під масованим ракетно-дроновим обстрілом

У столиці триває ліквідація наслідків комбінованого ворожого удару, завданого російськими окупантами у ніч на 21 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланняям на Головне управління ДСНС у місті Києва.

«Пожежі, що виникли внаслідок обстрілу наразі ліквідовані за усіма адресами, аварійні роботи – тривають», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники оприлюднили відео ліквідації наслідків учорашнього комбінованого удару по Києву у Дарницькому районі.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня Київ опинився під масованим ракетно-дроновим обстрілом. Одна людина загинула, дев'ятеро поранені.

За попередньою інформацією, найбільше ударів припало на Дарницький район, де внаслідок обстрілів спалахнули кілька об'єктів. Серед пошкоджених об'єктів – дитячий садок, супермаркет, а також складські та інші нежитлові приміщення. У дитячому садку біля входу утворилася величезна вирва, що свідчить про силу удару.

Також російські терористи поцілили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва, у будинку вигоріло кілька квартир. О пів на п'яту ранку в КМДА повідомили, що в Шевченківському районі вирує пожежа в житловому будинку. Потім там уточнили, що сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Одному постраждалому надали допомогу на місці.