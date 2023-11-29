Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини

Адвокати кажуть, що національні суди продовжують утримувати бізнесмена під вартою без будь-якої виправданої правової мети

Бізнесмен Ігор Коломойський вирішив звернутись до Європейського суду з прав людини, враховуючи те, що національні суди продовжують його утримувати під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним паплюженням вимог Конвенції з прав людини.

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Про це йдеться у заяві адвоката Олександра Лисака.

Нижче наводимо текст заяви адвоката бізнесмена:

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«Ми з Ігорем Валерійовичем Коломойським прийняли рішення звернутись до Європейського суду з прав людини, враховуючи те, що національні суди продовжують утримання Ігоря Валерійовича під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним паплюженням вимог Конвенції з прав людини.

Суди безпідставно продовжують ув’язнення Ігоря Валерійовича без наявності будь-яких доказів того, що він може перешкоджати в той чи інший спосіб правосуддю. Йому визначено абсолютно неадекватний розмір застави в сумі понад 3 млрд. грн., яка є рекордною в історії України. Українські суди послідовно закривають очі на стан здоров’я Коломойського, який страждає на діабет, гіпертонію, хронічний панкреатит, атеросклеротичну хворобу магістральних судин, стеатоз печінки, холеостаз, сечокам’яну хворобу, аортальну недостатність та стан якого суттєво погіршується в умовах утримання в ізоляторі, що підтверджують висновки авторитетних лікарів. Національні суди не здатні пояснити чому виключно тримання під вартою здатне забезпечити належну процесуальну поведінку мого клієнта та чому більш м’які запобіжні заходи, такі як домашній арешт зі здачею всіх документів, що дають право виїзду закордон, не підходять для такої мети.

Суди ніяк не реагують на очевидну повну необгрунтованість підозри за якою Ігоря Валерійовича звинувачують в імітації внесення в касу Приватбанку 5,8 млрд. гривень у 2013 році, при тому що весь оборот готівкових коштів Приватбанку на кінець 2013 року становив 7,3 млрд. гривень. Фактичне невнесення настільки шаленої суми готівкових коштів заблокувало би роботу банку та призвело би до величезного касового розриву. Більше того, відсутність такої суми коштів в касі мало би бути миттєво виявлено державною адміністрацією Приватбанку після його націоналізації або Нацбанком під час щорічних інспекційних перевірок банку, але ніяк не через 10 років правоохоронним органом. Однак українські суди не бажають навіть трохи розібратись, які ж насправді «фантастичні» та нереальні речі інкримінують моєму Клієнту.

Також ми вважаємо, що таке «фантастичне» кримінальне провадження проти Ігоря Валерійовича та його ув’язнення несе в собі приховані політичні мотиви. Перший прихований мотив пояснюється створенням сприятливої та обіцяної картинки «деолігархізації» перед суспільством. Другий прихований мотив полягає в унеможливленні роботи Ігоря Валерійовича над правовою стратегію щодо повернення націоналізованих в нього активів. Виникло дуже цікаве співпадіння, що лише після ув’язнення мого клієнта українські суди розпочали масово відмовляти в позовах щодо оскарження націоналізації Укрнафти та Укртатнафти».

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Справа Коломойського – що треба знати

Нагадаємо, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (зараз розмір застави збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський «має серйозні проблеми» з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас, суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативною визначення застави в 3,9 млрд гривень.

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6 листопада Шевченківський районний суд міста Києва переніс засідання з розгляду клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському.

15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу, 15 листопада, зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екс-керівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці – до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативною визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.