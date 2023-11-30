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У столиці затримано чотирьох суддів у справі Богуслаєва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці затримано чотирьох суддів у справі Богуслаєва
22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики
фото з відкритих джерел

Судді підозрюються в отриманні хабаря

У Києві було затримано чотирьох суддів Київського апеляційного суду, які підозрюються в отриманні хабара за рішення про відміну арешту майна у справі екскерівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомили джерела Zn.ua у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Йдеться про чотирьох суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року було затримано колишнього власника та почесного президента підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Його та керівника одного із департаментів Олега Дзюбу взяли під варту. Обом фігурантам висунута підозра за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). У рамках кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.

Як повідомлялося, у жовтні справу експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва передано до суду

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Теги: арешт Мотор Січ суддя В'ячеслав Богуслаєв

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